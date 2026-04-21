RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das erste Quartal des Bergbaukonzerns sei saisonal schwächer gewesen, schrieb Ben Davis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Produktionszahlen des ersten Quartals. Insgesamt hält er das Abschneiden aber für ordentlich./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 84,74EUR auf Lang & Schwarz (20. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 73,51 € , was einem Rückgang von -13,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer