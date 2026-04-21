BARCLAYS stuft Relx auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 3075 auf 3095 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Nick Dempsey erwartet sich vom Zwischenbericht am Donnerstag nur wenig Neues vom Medienkonzern, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Er kürzte seine Prognosen für das Geschäft als Veranstalter von Messen und Events im Zuge des Nahost-Kriegs, passte seine Schätzungen aber aufgrund jüngster Währungsbewegungen insgesamt nach oben an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 31,13EUR auf Lang & Schwarz (20. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nick Dempsey

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,95

Kursziel alt: 30,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

