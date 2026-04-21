Stabilisierung erwartet

DEUTSCHLAND: - DAX-STABILISIERUNG ÜBER 24.500 PUNKTE - Nach dem schwachen Wochenstart wegen starker Ölpreise entspannt sich die Lage am Dienstag etwas und der Dax dürfte sich wieder über 24.500 Punkte erholen. Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA ist eine Fortsetzung der Verhandlungen aber weiter ungewiss. Doch Medienberichten zufolge steht die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance vor einer Abreise Richtung Pakistan. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, gab sich dem Sender Fox News gegenüber zuversichtlich, dass die USA ein "wirklich gutes Abkommen" schließen würden. Zentraler Streitpunkt bleibt die US-Seeblockade iranischer Schiffe und Häfen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

USA: - LEICHTER - Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 fiel der Wochenstart schwächer aus. Im Fokus der Anleger blieb die Lage in Nahost. Wenige Tage, bevor am Mittwoch der Waffenstillstand endet, zeigten sich Anleger wieder verunsichert, nachdem die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung der Straße von Hormus nur von kurzer Dauer war.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN UND KOREA, CHINA DURCHWACHSEN - In Asien bleibt die Tech-Branche - und hier vor allem KI-Werte - weiter gefragt. Bereits zu Wochenbeginn konnten sich die Indizes damit von der allgemeinen Verunsicherung durch den Nahost-Krieg abkoppeln. Dieser Trend setzt sich Japan, Korea und Hongkong fort. Für den festlandchinesischen CSI 300 geht es etwas abwärts.

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DAX 24.417,80 -1,15%

XDAX 24.476,22 -0,79%

EuroSTOXX 50 5.982,63 -1,24%

Stoxx50 5.131,42 -0,88%



DJIA 49,442,56 -0,01%

S&P 500 7.109,14 -0,24%

NASDAQ 100 26.590,34 -0,31%



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RENTEN:



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Bund-Future 126 +0,05%

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DEVISEN:



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Euro/USD 1,1776 -0,11%

USD/Yen 158,97 +0,10%

Euro/Yen 187,20 -0,01%

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BITCOIN:



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Bitcoin 75.724 -0,19%

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ROHÖL:



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Brent 94,93 -0,55 USD

WTI 86,50 -0,92 USD

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