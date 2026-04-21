JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Im Rahmen zweier Szenarien für die Commerzbank als eigenständiges Unternehmen oder bei einem Zusammengehen habe die italienische Konkurrentin und Großaktionärin ihre Einschätzungen für Wertschöpfung und Synergien konkretisiert, schrieb Delphine Lee am Montagabend. Die Aussagen über die schwache Entwicklung in Deutschland seien ebenso wenig überraschend wie die erwarteten 2 Milliarden Euro Synergien vor Steuern bei einer Fusion. Lee bleibt bei ihrer Einschätzung, dass die Bewertung der Commerzbank die entscheidende Hürde für eine deutliche Übernahmeprämie darstellt - mehr als 10 Prozent könnten die Italiener wohl nicht aufbringen. Die Vorstellungen beider Seiten lägen zudem immer noch weit auseinander./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 22:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 68,59EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 07:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +32,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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