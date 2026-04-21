DAX-FLASH
Hoffnung auf Gespräche im Nahost-Konflikt stützen Kurse
- Dax vor Xetra leicht höher bei 24.540 Punkten
- Dax hält sich über 200-Tage-Linie bei 24.114 Zählern
- Börsen hoffen weiterhin auf zweite USA-Iran Gespräche
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Verluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag verhaltene Kursgewinne folgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 24.540 Punkte. Damit hält sich das Börsenbarometer über der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage bei 24.114 Zählern. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Kurstrend.
"An den Börsen überwiegt die Hoffnung, dass eine zweite persönliche Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran stattfinden wird", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Börsen setzten weiterhin auf ein Ende des militärischen Konfliktes im Nahen Osten und auf eine schrittweise Normalisierung der Energiemärkte. Für den Fall, dass die Gespräche scheitern oder erst gar nicht stattfinden, sei das Enttäuschungspotenzial an den Börsen allerdings entsprechend groß./bek/nas
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Toller Zock – live und in Farbe, ganz ohne Stop-Loss. Quasi ein Lehrbuchbeispiel… nur halt das Kapitel „Wie man’s garantiert nicht macht“.
Ganz großes Kino: erst die kleinen Scalps einsammeln wie Dividendenaristokrat im Daytrading-Modus, und dann kommt der epische Orpheus-Trade – einmal tief in die Unterwelt des Depots abgestiegen, Drawdown inklusive, aber zurückkommen? Optional.
Stop-Loss wäre hier ja auch nur störend gewesen, hätte die Dramaturgie komplett ruiniert. Stattdessen: Buy & Hope, Diamond Hands bis zur Nachschusspflicht. Der Schein schmilzt, aber die Überzeugung bleibt stabil – das nennt man dann wohl fundamentale Resilienz.
Beste Darstellung wirklich: erst Performance feiern, dann Risiko vergessen und am Ende den Markt verantwortlich machen. Lehrreich – nur halt eher als abschreckendes Beispiel.
Ich habe noch nichts verkauft denn meine OS PK41MP / GV8T53 / UP13WN / und UG9ZKO haben eventuell die verursachten Verluste von DU92EM längst eingespielt . Also macht euch keine Sorgen meine Depots haben mittlereile eine 4 vorne stehen . Im übrigen hatte ich die OS alle gepostet auch per BM .