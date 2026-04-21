BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die deutsche Krankenhausreform und die Tochter Helios blieben im Fokus, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Bad Homburger. Diesbezüglich erwartet er sich in den kommenden Wochen einige Klarheit. Gleichzeitig laufe es im Biopharma-Bereich weiter rund und Medtech sei stark./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:00 / GMT
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Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 44,14EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
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