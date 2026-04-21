BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die deutsche Krankenhausreform und die Tochter Helios blieben im Fokus, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Bad Homburger. Diesbezüglich erwartet er sich in den kommenden Wochen einige Klarheit. Gleichzeitig laufe es im Biopharma-Bereich weiter rund und Medtech sei stark./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 44,14EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 57,00 € , was eine Steigerung von +29,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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