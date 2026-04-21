BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ungünstiges Wetter habe das erste Quartal des Dialysekonzerns wohl belastet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Nachlassende Grippe-Trends begünstigten erst das zweite Jahresviertel./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 39,36EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46,50

Kursziel alt: 46,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,50 € , was eine Steigerung von +17,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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