BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ungünstiges Wetter habe das erste Quartal des Dialysekonzerns wohl belastet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Nachlassende Grippe-Trends begünstigten erst das zweite Jahresviertel./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 39,36EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46,50
Kursziel alt: 46,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46,50
Kursziel alt: 46,50
Währung: EUR
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