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    Rüstungsriese liefert ab

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    Thales überrascht: Was hinter dem Rüstungsboom steckt

    Thales überrascht mit starken Umsätzen im Rüstungsgeschäft, doch beim Auftragseingang zeigen sich Schwächen.

    Rüstungsriese liefert ab - Thales überrascht: Was hinter dem Rüstungsboom steckt
    Foto: picture alliance / BELGA | BENOIT DOPPAGNE

    Europas größter Verteidigungstechnologiekonzern Thales meldete am Dienstag einen Umsatz im ersten Quartal, der die Analystenprognosen deutlich übertraf, wie Reuters berichtet. Die Einnahmen stiegen organisch um fast 10 Prozent, was auf stark gestiegene Lieferungen von Verteidigungsgütern zurückzuführen ist. Der Konzern erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 5,32 Milliarden Euro (6,27 Milliarden US-Dollar), ein organisches Plus von 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.   

    Der Verteidigungsbereich, der allein mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmachte, profitierte von Kapazitätserweiterungsprojekten, die in den letzten Jahren umgesetzt wurden und die Lieferraten im gesamten Portfolio erhöhten. Finanzvorstand Pascal Bouchiat sagte auf einer Pressekonferenz: "Ein Jahresbeginn, der unsere Erwartungen übertroffen hat."

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    Allerdings verfehlte das Unternehmen die Analystenerwartungen hinsichtlich des Auftragseingangs im ersten Quartal, der sich auf 4,65 Milliarden Euro belief, obwohl der Kernbereich Verteidigung organisch um 75 Prozent auf 2,24 Milliarden Euro zulegte. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Quartalsumsatz von 5,19 Milliarden Euro und einem Auftragseingang von 4,85 Milliarden Euro gerechnet, basierend auf einem vom Unternehmen erstellten Konsens.

    Wie das Wall Street Journal berichtet, kam die Luftfahrtsparte im Quartal auf 1,52 Milliarden Euro Auftragseingang bei nur rund 1 Prozent organischem Wachstum, während Cyber & Digital mit 857 Millionen Euro leicht rückläufig war.

    Bouchia sagte, die Krise im Nahen Osten stelle für den Konzern eine "positive Unsicherheit" dar, da Kunden in der Region Thales aufforderten, die Lieferungen von Ausrüstung zu erhöhen, da der Konflikt die Nutzungsraten in die Höhe treibe. Er wies jedoch darauf hin, dass wesentliche Auswirkungen auf den Umsatz eher in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 oder im Jahr 2027 zu erwarten seien. Der Konzern beließ seine jährliche Prognosespanne von 6-7 Prozent organischem Umsatzwachstum unverändert.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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