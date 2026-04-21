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    SURTECO GROUP SE: 2025 Umsatz & Gewinn am oberen Ende – Guter Start 2026

    Trotz rückläufiger Kennzahlen in 2025 behauptet sich SURTECO im Markt und setzt mit solider Ertragskraft sowie vorsichtig optimistischem Ausblick auf 2026 ein klares Signal.

    SURTECO GROUP SE: 2025 Umsatz & Gewinn am oberen Ende – Guter Start 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz 2025: 821,2 Mio. € (-4% gegenüber 2024; organisch -2% nach negativen Währungseffekten und Einstellung des Imprägnat‑Geschäfts)
    • EBITDA adjusted 2025: 80,2 Mio. € (-16%); EBITDA reported 72,1 Mio. € (-24%); EBIT 13,7 Mio. €
    • Konzernfehlbetrag 2025: -14,3 Mio. € (Vorjahr: +8,4 Mio. €); Vorstand und Aufsichtsrat verzichten auf einen Dividendenvorschlag und gleichen den Jahresfehlbetrag aus, um Liquidität zu halten
    • Prognose 2026: Umsatz zwischen 780 und 830 Mio. €; EBITDA adjusted zwischen 70 und 90 Mio. €
    • Vorläufiges Q1-2026: Umsatz 208,4 Mio. € (Vorjahr 222,3 Mio.), EBITDA adjusted 26,7 Mio. € (gleich Vorjahr); EBITDA‑Marge stieg von 12,0% auf 12,8%; EBITDA reported +20% auf 23,5 Mio. €
    • SURTECO: international tätiger Anbieter von Oberflächentechnologie mit rund 3.500 Mitarbeitenden an 26 Produktionsstandorten; an der Frankfurter Börse (Prime Standard) notiert (ISIN DE0005176903)

    Der nächste wichtige Termin, SURTECO GROUP SE veröffentlicht den Jahresfinanzbericht 2025, bei SURTECO GROUP ist am 21.04.2026.

    Der Kurs von SURTECO GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,450EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    30 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,400EUR das entspricht einem Minus von -0,48 % seit der Veröffentlichung.


    SURTECO GROUP

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    ISIN:DE0005176903WKN:517690
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