Apple ernennt John Ternus zum CEO als Cook-Nachfolger

Apple hat überraschend einen Chefwechsel angekündigt. Der langjährige Hardware-Chef John Ternus wird zum 1. September neuer CEO und tritt damit die Nachfolge von Tim Cook an, der künftig als Executive Chairman fungieren soll. Es ist der erste Führungswechsel seit 2011.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit der Ernennung von John Ternus setzt Apple erneut auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Der 50-Jährige, derzeit Senior Vice President für Hardware Engineering, wird zugleich in den Verwaltungsrat aufrücken. Tim Cook bleibt bis zum Sommer im Amt, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.

Cook, der das Unternehmen seit dem Tod von Steve Jobs geführt hat, sprach von der "größten Ehre seines Lebens". Unter seiner Leitung entwickelte sich Apple zum wertvollsten Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt rund vier Billionen US-Dollar.

Rekordwachstum unter Cook

Die Bilanz von Tim Cook ist beeindruckend: In seiner rund 15-jährigen Amtszeit stieg Apples Börsenwert um mehr als das 20-Fache. Der Umsatz vervielfachte sich auf über 400 Milliarden US-Dollar jährlich. Zudem erschloss Apple neue Produktkategorien wie Smartwatches, kabellose Kopfhörer und Mixed-Reality-Geräte.

Doch Apple hinkt im KI-Wettlauf hinterher. Während Wettbewerber wie OpenAI oder Google mit neuen Anwendungen dominieren, kämpft Apple mit Verzögerungen – etwa bei der Weiterentwicklung von Siri.

Ternus: Der Ingenieur an der Spitze

Mit John Ternus rückt ein ausgewiesener Technikexperte nach. Seit seinem Einstieg bei Apple im Jahr 2001 war er maßgeblich an der Entwicklung zentraler Produkte beteiligt, darunter iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und AirPods.

Ternus’ größte Herausforderung dürfte darin liegen, Künstliche Intelligenz tiefer in Apples Ökosystem zu integrieren. Der Konzern plant unter anderem eine neue Siri-Version auf Basis des Gemini-Modells von Google.

Börse reagiert verhalten

An den Finanzmärkten wurde der Führungswechsel zunächst mit Zurückhaltung aufgenommen. Die Apple-Aktie schloss ein Prozent im Plus und gab nachbörslich 0,5 Prozent ab.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 273,1EUR auf Nasdaq (21. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



