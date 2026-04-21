DAX auf Richtungssuche

Beim DAX kam es nach dem Sprung über den Buy-Trigger von 24.480 Punkten am Freitag zu einem spürbaren Rücksetzer. Zu Wochenbeginn fiel der Index zurück in den Widerstandsbereich zwischen 24.266 und 24.480 Punkten. Dennoch besteht weiterhin die Chance, dass der DAX die Rekordstände bei 25.507 Punkten testet – vorausgesetzt, er fällt nicht auf Tagesbasis unter 24.045 Punkte. Sollte diese Marke unterschritten werden, könnten schnell weitere Rückgänge folgen, zunächst in Richtung des EMA 50 bei 23.766 Punkten und darunter bis zum Verlaufstief vom 13. März bei 23.476 Punkten.

Der deutsche Leitindex DAX sucht unterdessen nach einer klaren Richtung. Zwar wurde am Freitag ein technisch sauberes Kaufsignal ausgelöst, doch die Unsicherheit bleibt hoch. Während die Aktienmärkte den Konflikt gedanklich offenbar schon abhaken, zeigt sich bei den Anleihemärkten ein anderes Bild. Dort spiegeln sich weiterhin erhöhte Risiken wider, vor allem in den Zinserwartungen. Diese haben sich bislang meist parallel zum Ölpreis entwickelt. Aktuell ist jedoch eine Abweichung zu beobachten: Obwohl der Ölpreis wieder auf dem Niveau von Anfang März liegt, sind die Zinserwartungen deutlich gestiegen. Der vom Anleihemarkt erwartete Leitzins zum Jahresende liegt derzeit bei 3,5 Prozent – Zinssenkungen werden also aktuell nicht eingepreist.

Angesichts der sich teilweise stündlich verändernden Lage im Nahen Osten bleibt die Unsicherheit jedoch hoch. Verlässliche Prognosen für die Entwicklung der globalen Aktienmärkte – und damit auch für den DAX – sind derzeit nur schwer zu treffen.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.417 Punkten

VDAX zeigt zurückgehende Nervosität

Fear& Greed Index bei 70 auf "Greed" gewechselt und weiter steigend

Tagesanalyse:

RSI: 59 - Buy MACD: 138 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 24.897 / 25.020 / 25.294 und 25.507 Punkten, nach unten bei 24.435 / 24.266 / 23.968 und 23.759 Punkten. Gaps bei 23.756 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Druck auf langfristige Trendverläufe nimmt ab - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - Ölknappheit schlägt weltweit durch! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, aber rückläufig VDAX-New der Deutschen Börse (17. April 2026): Bei 19,42% (steigend) (Vortag: 20,57%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 24.480 Punkten platzieren, Stopp bei 24.000 Punkten. Kursziel bei 25.020 Punkten - aktiv! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0FVD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,18 - 7,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.752,92 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.752,92 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.417,81 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 34,03 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8JGW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 11,50 - 11,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.548,96 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.548,96 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.417,81 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 21,20 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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