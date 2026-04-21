Können Bullen jetzt liefern?

Das erwähnte Keilmuster könnte allerdings noch einmal für Druck sorgen und den Kurs zurück in Richtung der Märztiefs bei 35,20 Euro bewegen. Gleichzeitig haben die Käufer weiterhin die Chance, das Blatt zu wenden: Sollte die Aktie zeitnah über die Marke von 43,90 Euro steigen, wäre der Weg nach oben wieder frei. In diesem Fall könnten Kursziele bei 48,30 Euro und später sogar bei rund 53,32 Euro in den Fokus rücken.

Zuvor war die Aktie Mitte Februar an der Widerstandszone um 48,30 Euro gescheitert. Daraufhin folgte eine erwartete und gesunde Korrektur, die den Kurs in den Bereich zwischen 33,60 Euro und dem damaligen EMA 200 bei 35,50 Euro führte. Genau dieses Szenario ist eingetreten, und inzwischen befindet sich die Aktie wieder in einer Aufwärtsbewegung.

Unterm Strich bleibt die Situation gemischt: Es gibt sowohl positive Signale als auch Risiken. Entscheidend wird sein, ob die Aktie die Hürde bei 43,90 Euro überwinden kann – dann könnte sich der Aufwärtstrend weiter festigen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 43,90 Euro

Kursziele : 48,30/53,32 Euro

Renditechance via DU9101 : 170 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9101 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,34 - 0,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 38,0436 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 38,0436 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,36 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 53,32 Euro Hebel: 11,84 Kurschance: + 170 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0FCJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,36 - 0,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 44,8326 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 44,8326 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,36 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,14 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.