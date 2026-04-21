Rounding Bottom ausgebildet

In diesem Fall könnten als nächste Kursziele etwa 155,10 Euro und darüber hinaus rund 165,00 Euro in den Fokus rücken. Kurzfristige Rücksetzer bis etwa 140,85 Euro wären dabei nicht ungewöhnlich. Sollte der Kurs jedoch unter 135,00 Euro fallen, müsste mit einem erneuten Test der Jahrestiefs bei 129,95 Euro gerechnet werden. In einem solchen Szenario wäre sogar ein Rückgang bis zur unteren Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals bei etwa 116,85 Euro möglich.

Ein Blick auf die langfristige Entwicklung seit Anfang 2009 zeigt zudem, dass sich die Aktie gleichzeitig einer wichtigen Unterstützungslinie von unten nähert. Diese Kombination könnte zusätzlichen Kaufdruck auslösen. Damit sich die Bodenbildung – ein sogenanntes „Rounding Bottom“ – aber bestätigt, müsste die Aktie auf Wochenbasis über 150,00 Euro steigen. Gelingt das, wäre auch der Abwärtstrend seit Anfang 2025 überwunden.

Insgesamt bleibt die Lage spannend: Die kommenden Wochen dürften entscheidend dafür sein, ob sich der aktuelle Stabilisierungsversuch zu einer nachhaltigen Erholung entwickelt.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 150,00 Euro

Kursziele : 155,10/165,00 Euro

Renditechance via DU96F6 : 140 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU96F6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,13 - 1,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 133,921 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 133,921 Euro akt. Kurs Basiswert: 144,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 165,00 Euro Hebel: 11,81 Kurschance: + 140 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8VJT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,18 - 1,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 156,4681 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 156,4681 Euro akt. Kurs Basiswert: 144,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,30 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.