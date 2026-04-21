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    RBC stuft Unilever PLC auf 'Neutral'

    RBC stuft Unilever PLC auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever mit einem weiter gültigen Kursziel von 4200 Pence von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft. Der aktuelle Aktienkurs des Konsumgüterkonzerns spiegele seine Skepsis mit Blick auf die Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts angemessen wider, begründete James Edwardes Jones seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Das Management wolle sich zwar mehr auf wachstumsstarke Kategorien ausrichten. Doch das daraus resultierende Geschäft werde die gleiche Wettbewerbsposition wie das bestehende haben. Dazu ließen ihn die vorgeschlagenen Änderungen an der Vergütungsstruktur die öffentlich bekundeten Wachstumsambitionen hinterfragen, insbesondere angesichts der eher zurückhaltenden Ziele, die für die Vergütung des Managements maßgeblich seien. Allerdings spiegelten die Konsensprognosen bereits eine vorsichtige Einschätzung der Wachstumsentwicklung wider./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:45 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 49,91EUR auf Tradegate (21. April 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.





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