Abwärtsdrift Goldpreis minus -0,75 %

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Gold gemischt, überwiegend bullisch. Der Preis liegt rund bei 4.850 USD/oz, Wochenschluss über 4.800; seit Ende März ca. +10%. Zuflüsse in Gold-ETFs und steigende Anlegerstimmung stützen die Aufwärtsdynamik; Wells Fargo erwartet bis ca. 8.000 USD. Kurzfristig Widerstände um 4.900–5.000 USD; geopolitische Risiken bleiben Treiber.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.246,81USD. Heute notiert Gold bei 4.784,21USD. Ihr Einsatz wäre nun 19.185,8USD wert – ein Zuwachs von +283,72 %.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.