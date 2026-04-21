Silberpreis
Silber crasht. Was steckt dahinter?
Starker Abverkauf: Silber verliert -1,14 % in 24h.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,47 %
|1 Monat
|+15,08 %
|3 Monate
|-16,37 %
|1 Jahr
|+140,61 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,08984USD. Heute notiert Silber bei 78,82USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.141,37USD wert – ein Zuwachs von +214,14 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das Anleger-Sentiment zum Silber im wallstreetONLINE-Forum ist aktuell überwiegend neutral bis vorsichtig abwartend. Die Erwartung: eine leicht volatile Seitwärtsbewegung in den nächsten Wochen/Monaten, getrieben von China-bezogenen Themen (Shanghai-Silver-Premium ca. 13%) und dem Welthandelspreis. Rücksetzer gelten als normal; klare bullische Impulse fehlen. Insgesamt neutral mit begrenztem Aufwärtspotenzial, Unsicherheiten bleiben.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|371,45EUR
|-0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,81EUR
|-0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|271,52EUR
|-0,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|409,16EUR
|-0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,14EUR
|-0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|627,75EUR
|-0,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|389,80EUR
|-0,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,68EUR
|-0,60 %
|Long
|1
|0,00
|132,00EUR
|+0,65 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,055EUR
|+0,19 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.