Silber crasht. Was steckt dahinter?

-1,14 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,47 % 1 Monat +15,08 % 3 Monate -16,37 % 1 Jahr +140,61 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 78,82. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,08984USD. Heute notiert Silber bei 78,82USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.141,37USD wert – ein Zuwachs von +214,14 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das Anleger-Sentiment zum Silber im wallstreetONLINE-Forum ist aktuell überwiegend neutral bis vorsichtig abwartend. Die Erwartung: eine leicht volatile Seitwärtsbewegung in den nächsten Wochen/Monaten, getrieben von China-bezogenen Themen (Shanghai-Silver-Premium ca. 13%) und dem Welthandelspreis. Rücksetzer gelten als normal; klare bullische Impulse fehlen. Insgesamt neutral mit begrenztem Aufwärtspotenzial, Unsicherheiten bleiben.