    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Configit veranstaltet den elften jährlichen Configuration Lifecycle Management Summit mit dem thematischen Schwerpunkt „Mastering Customization Complexity" im Zeitalter von KI

    Die zweitägige Veranstaltung befasst sich damit, wie produzierende Unternehmen passgenaue Individualisierung ausbauen, digitale Arbeitsabläufe optimieren und das Potenzial der KI ausschöpfen können

    KOPENHAGEN, Dänemark, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Configit, der weltweit führende Anbieter im Bereich Configuration Lifecycle Management (CLM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom 6. bis 7. Mai 2026 seinen elften jährlichen „Configuration Lifecycle Management Summit" veranstalten wird. Die Anmeldung und das vollständige Programm für die virtuelle Veranstaltung finden Sie hier.

    Mit der zunehmenden Ausrichtung von Herstellern kompleexer Produkte auf Mass Customization stehen sie vor wachsenden Herausforderungen, Skalierbarkeit, Profitabilität und operative Abstimmung sicherzustellen. Die Mehrheit der Unternehmen bietet bereits maßgeschneiderte Produkte an, und fast alle erwarten, dass die Nachfrage nach Individualisierung in den kommenden Jahren steigen wird. Diese zunehmende Produktvielfalt führt zu Komplexität in den Bereichen Engineering, Vertrieb, Fertigung und Service und erfordert fortschrittlichere Ansätze für die Verwaltung von Produktdaten und Konfigurationslogik, um die Produktivität zu steigern und gleichzeitig das Risiko von Produktfehlern zu minimieren.

    Der diesjährige Summit wird aufzeigen, wie CLM Hersteller dabei unterstützt, diese Herausforderungen zu bewältigen und das Potenzial von KI und Mass Customization auszuschöpfen, indem Systeme, Daten und Logik über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg miteinander verknüpft werden. Neben Führungskräften von Configit gehören zu den diesjährigen Referenten Führungskräfte von Accenture, CNH, Deloitte, Premier Tech, PTC, Vestas, uvm., die praktische Erfahrungen und Erkenntnisse aus ihren Unternehmen teilen werden.

    Auf der Tagesordnung stehen zwei Keynotes, die sich auf die Rolle von KI in der diskreten Fertigung konzentrieren und einen genauen Blick darauf werfen, wie Konfigurationstechnologie letztlich eine größere Rolle bei der Umsetzung erfolgreicher KI-Initiativen spielen kann. Mit Blick auf die Zukunft, in der Digital Threads und KI für Innovationen in der Fertigung immer zentraler werden, wird der Aufbau einer vertrauenswürdigen, durchgängigen Datenbasis entscheidend sein, um Komplexität in skalierbares Wachstum umzuwandeln.

    Johan Salenstedt, CEO von Configit, sagte: „Produzierende Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, mehr Individualisierung zu liefern und gleichzeitig Effizienz und Rentabilität aufrechtzuerhalten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Aufbau einer vertrauenswürdigen Produktdatenbasis, die Systeme verbindet und eine sichere Entscheidungsfindung ermöglicht. Der CLM Summit wird zeigen, wie führende Unternehmen genau das umsetzen."

    Informationen zu Configit
    Configit ist weltweit führend bei Lösungen für das Configuration Lifecycle Management (CLM) und Anbieter von geschäftskritischer Software für die Konfiguration komplexer Produkte. Alle Configit-Produkte basieren auf der patentierten Virtual-Tabulation (VT)-Technologie, die die Produktkonfiguration neu definiert hat, indem sie eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Handhabung der Komplexität bietet. Virtual Tabulation befähigt Configit dazu, marktführenden globalen Unternehmen leistungsstarke und benutzerfreundliche Konfigurationslösungen bereitzustellen. Website: configit.com

    Medienkontakt:
    Diana Diaz
    Force4 Technology Communications
    diana.diaz@force4.co

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824364/5882401/Configit_Logo_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/configit-veranstaltet-den-elften-jahrlichen-configuration-lifecycle-management-summit-mit-dem-thematischen-schwerpunkt-mastering-customization-complexity-im-zeitalter-von-ki-302747570.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Configit veranstaltet den elften jährlichen Configuration Lifecycle Management Summit mit dem thematischen Schwerpunkt „Mastering Customization Complexity" im Zeitalter von KI Die zweitägige Veranstaltung befasst sich damit, wie produzierende Unternehmen passgenaue Individualisierung ausbauen, digitale Arbeitsabläufe optimieren und das Potenzial der KI ausschöpfen könnenKOPENHAGEN, Dänemark, 21. April 2026 /PRNewswire/ - …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     