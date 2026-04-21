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    Öl-Alarm in Indien

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    Hormus-Schock: Warum Indien plötzlich massiv auf Russland setzt

    Indiens Ölimporte brechen ein, doch Russland springt massiv ein. Warum der Hormus-Schock den globalen Ölmarkt jetzt neu ordnen könnte.

    Öl-Alarm in Indien - Hormus-Schock: Warum Indien plötzlich massiv auf Russland setzt
    Foto: OpenAI

    Indiens Rohölimporte sind im März gegenüber dem Vorkriegsniveau im Februar um 13 Prozent gesunken, wobei die Hälfte aus Russland stammte, wie Reuters berichtet. Grund dafür war der durch den Konflikt zwischen den USA und Israel mit dem Iran verursachte Stopp der Lieferungen aus dem Nahen Osten durch die Straße von Hormus, wie Schifffahrtsdaten zeigen. 

    Der weltweit drittgrößte Ölimporteur und -verbraucher importierte im März 4,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, wie aus Daten aus Branchenkreisen hervorgeht. Die Importe aus Russland haben sich von Februar bis März fast verdoppelt und erreichten 2,25 Millionen Barrel pro Tag, während die Lieferungen aus dem Nahen Osten um 61 Prozent auf 1,18 Millionen Barrel pro Tag zurückgingen.

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    Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus, über die normalerweise etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung abgewickelt wird, ist zum Erliegen gekommen, nachdem der Iran und die Vereinigten Staaten die Durchfahrt von Schiffen blockiert haben. Nur eine Handvoll Öltanker sind in den letzten zwei Monaten nach Indien gefahren, während am Samstag zwei unter indischer Flagge fahrende Schiffe beim Versuch, die Straße von Hormus zu überqueren, angegriffen wurden.

    Der Anteil von Öl aus dem Nahen Osten an Indiens Rohölimporten sank im März auf den niedrigsten Stand aller Zeiten mit 26,3 Prozent, wie aus den Daten hervorgeht. Um das Öl aus dem Nahen Osten zu ersetzen, griffen indische Raffinerien auf russisches Öl zurück, das auf See trieb, nachdem Neu-Delhi als erstes Land von den Vereinigten Staaten eine Ausnahmegenehmigung zum Kauf der sanktionierten Lieferung erhalten hatte.

    Es wird erwartet, dass die russischen Ölimporte Indiens weiterhin hoch bleiben, nachdem die Trump-Administration am Freitag eine Ausnahmeregelung verlängert hat, die es Ländern erlaubt, sanktioniertes russisches Öl für etwa einen Monat auf See zu kaufen. Russland blieb im März Indiens wichtigster Öllieferant, während Saudi-Arabien den Irak als zweitgrößten Lieferanten ablöste. Angola lag an dritter Stelle, da indische Raffinerien ihre Importe aus Afrika erhöhten, um die Lieferungen aus dem Nahen Osten zu kompensieren. Danach folgten die Vereinigten Arabischen Emirate und der Irak, wie die Daten zeigten.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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