Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz zum Jahresauftakt
- Abschwächung der Nachfrage bei Niveau und LaPrairie
- Konzernumsatz 7,7 Prozent Rückgang auf 2,5 Mrd Euro
- Organisch Umsatz -4,6 Prozent und Prognose bestätigt
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im ersten Quartal eine deutliche Abschwächung der Nachfrage vor allem bei der Kernmarke Niveau und der Luxuspflegemarke LaPrairie zu spüren bekommen. Der Konzernumsatz sank um 7,7 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Erlöse liegen damit aber im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - war der Umsatz um 4,6 Prozent rückläufig. Hier wurde am Markt im Mittel ein geringerer Rückgang erwartet. Die Jahresprognose bestätigte Beiersdorf./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 76,40 auf Tradegate (21. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,60 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +5,24 %/+24,97 % bedeutet.
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Achtung vor zu viel Eurphorie in 2026 solange der Iran-Konflikt nicht beigelegt ist. Fast alle Rohstoffen, die im Geschäftsbericht angeführt sind werden deutlich teurer, vom Anbau, Verpackung, bis zum Transport. Logistikunternehmen erhöhen aktuell drastisch ihre Transportpreise. All das wird sich in den nächsten Quartalsbericht(en) finanziell niederschlagen.
Im eigenen Betrieb stellt Beiersdorf eine breite Produktpalette her. Für den Unternehmensbereich Consumer befinden sich 14 Produktionszentren in Europa, Nord- und Südamerika, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Zentren konzentrieren sich auf Misch- und Abfüllaktivitäten und produzieren hauptsächlich für ihre lokalen und regionalen Märkte. tesa verfügt über sieben Produktionszentren in Deutschland, Italien, den USA, China und Vietnam. Ergänzt wird das Produktionsnetz durch ausgewählte Fremdhersteller (Third-Party Manufacturers, 3PMs). Unsere Produktionsstätten und 3PMs liefern die Waren über ein Netz von Lagern und Vertriebszentren an unsere Kund*innen. Die meisten Lager- und Transportdienstleistungen werden extern eingekauft."
Habe lange davon geträumt, diese Akte zu solch günstigen Kursen kaufen zu können. Bin seit heute Morgen zu 73 € ein (klitzekleiner) BEI-Aktionär. :)
Recap: damals herrschte ein Crash am Aktienmarkt, den haben wir aktuell nicht obwohl wir uns mittlerweile in einer Korrektur befinden.
Zudem hatte man ein Gewinn von 671m Euro, aktuell 955m (+42%). Zudem hat man deutlich mehr Vermögen angehäuft seit 2015, was den Buchwert deutlich steigen hat lassen.
Der Ausblick auf 2016 (wurde erst nach dem Crash, Anfang 2016 gegeben) war etwas positiver, 3-4% Wachstum und Ebit Margensteigerung, aktuell sieht man ebenfalls leichtes Wachstum aber eine Ebit Margenreduktion.
Bin gespannt wo die Reise noch hingeht aber bei einem KGV von um die 15 und einem laufenden ARP über 750m sollte es bald wieder aufwärts gehen.