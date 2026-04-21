Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz zum Jahresauftakt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 76,40 auf Tradegate (21. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,60 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +5,24 %/+24,97 % bedeutet.