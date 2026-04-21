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    Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz zum Jahresauftakt

    Für Sie zusammengefasst
    • Abschwächung der Nachfrage bei Niveau und LaPrairie
    • Konzernumsatz 7,7 Prozent Rückgang auf 2,5 Mrd Euro
    • Organisch Umsatz -4,6 Prozent und Prognose bestätigt
    Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz zum Jahresauftakt
    Foto: Beiersdorf AG

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im ersten Quartal eine deutliche Abschwächung der Nachfrage vor allem bei der Kernmarke Niveau und der Luxuspflegemarke LaPrairie zu spüren bekommen. Der Konzernumsatz sank um 7,7 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Erlöse liegen damit aber im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - war der Umsatz um 4,6 Prozent rückläufig. Hier wurde am Markt im Mittel ein geringerer Rückgang erwartet. Die Jahresprognose bestätigte Beiersdorf./err/stk

    Beiersdorf

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    ISIN:DE0005200000WKN:520000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 76,40 auf Tradegate (21. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,60 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +5,24 %/+24,97 % bedeutet.




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