Aktien Frankfurt Ausblick
Hoffnung auf Gespräche zwischen Iran und USA stützt
- Dax vor Xetra mit moderatem Plus erwartet
- Unsichere Iranverhandlungen belasten Anlegerstimmung
- Analysten heben Allianz und TAG, Beiersdorf fällt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Verluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag moderate Kursgewinne folgen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.537 Punkte. Damit hält sich das Börsenbarometer über der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage bei aktuell 24.114 Zählern. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Kurstrend.
Der Iran-Krieg bleibt das Hauptthema auf dem Parkett. Eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe an diesem Mittwoch ist weiter ungewiss. Beide Parteien zeigten sich zuletzt unnachgiebig. Doch Medienberichten zufolge steht die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance vor einer Abreise Richtung Pakistan.
"Solange zwischen den USA und dem Iran Worte und keine Raketen ausgetauscht werden, halten Anleger in der Hoffnung auf weitere Kursgewinne an ihren Aktienpositionen fest", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Vieles hänge nun von den Verhandlungen in Pakistan ab.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs rät bei den Papieren der Allianz zum Kauf bei einem von 410 auf 450 Euro angehobenen Kursziel. Analyst Andrew Baker betonte die robuste Gewinnentwicklung des Versicherers. Die Debatte um eine mögliche KI-Verdrängung sieht er recht gelassen. Die Allianz-Aktien legten auf Tradegate im vorbörslichen Handel um 1,2 Prozent zum Xetra-Schluss zu und könnten sich ihrem Rekordhoch aus dem Jahr 2000 annähern.
Barclays hob die Aktien von TAG Immobilien auf "Overweight" von "Equal-weight" und lobte die Zukaufstrategie des Unternehmens. Die Papiere stiegen auf Tradegate um 3 Prozent zum Xetra-Schluss.
Die Anteile des Konsumgüterherstellers Beiersdorf gaben nach Umsatzzahlen in einer ersten Reaktion auf Tradegate etwas nach./ajx/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 394,2 auf Tradegate (21. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 152,50 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -17,91 %/+27,30 % bedeutet.
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Toller Zock – live und in Farbe, ganz ohne Stop-Loss. Quasi ein Lehrbuchbeispiel… nur halt das Kapitel „Wie man’s garantiert nicht macht“.
Ganz großes Kino: erst die kleinen Scalps einsammeln wie Dividendenaristokrat im Daytrading-Modus, und dann kommt der epische Orpheus-Trade – einmal tief in die Unterwelt des Depots abgestiegen, Drawdown inklusive, aber zurückkommen? Optional.
Stop-Loss wäre hier ja auch nur störend gewesen, hätte die Dramaturgie komplett ruiniert. Stattdessen: Buy & Hope, Diamond Hands bis zur Nachschusspflicht. Der Schein schmilzt, aber die Überzeugung bleibt stabil – das nennt man dann wohl fundamentale Resilienz.
Beste Darstellung wirklich: erst Performance feiern, dann Risiko vergessen und am Ende den Markt verantwortlich machen. Lehrreich – nur halt eher als abschreckendes Beispiel.
Ich habe noch nichts verkauft denn meine OS PK41MP / GV8T53 / UP13WN / und UG9ZKO haben eventuell die verursachten Verluste von DU92EM längst eingespielt . Also macht euch keine Sorgen meine Depots haben mittlereile eine 4 vorne stehen . Im übrigen hatte ich die OS alle gepostet auch per BM .