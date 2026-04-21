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    Stake geht eine Partnerschaft mit ACE & Company ein, um eine Sekundärhandelsplattform für Immobilien-Anteile in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu entwickeln

    Das strategische Joint Venture zielt darauf ab, die Liquidität, Transparenz und das Vertrauen der Anleger in die Immobilienangebote von Stake in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu stärken

    DUBAI, VAE, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Stake, die führende digitale Immobilieninvestitionsplattform in der MENA-Region, und ACE & Company, eine weltweit tätige Investmentgruppe mit Sitz in der Schweiz, die sich auf private Märkte spezialisiert hat und ein verwaltetes Vermögen von mehr als 2,0 Milliarden US-Dollar aufweist, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Entwicklung von Liquiditätslösungen für Anleger in Stake-Produkten voranzutreiben. Die Vereinbarung konzentriert sich zunächst auf das Immobilienportfolio der Plattform in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das über sogenannte „Prescribed Companies" gehalten wird – diese entsprechen den Special Purpose Vehicles (SPVs) im DIFC.

    Stake Partners with ACE & Company to Develop Secondary Transfer Facility for Fractional Real Estate Investments in the UAE.

    Die Initiative zielt darauf ab, einen liquideren, transparenteren und effizienteren Marktplatz für Investoren zu schaffen, die über die Plattform von Stake in Immobilienanteile investieren möchten. Durch die Kombination des innovativen Zugangsmodells von Stake mit der langjährigen Erfahrung von ACE & Company im Bereich privater Marktinvestitionen und Sekundärtransaktionen soll die Partnerschaft das Investitionsökosystem rund um Immobilienanteilsstrukturen in den Vereinigten Arabischen Emiraten stärken.

    Das Joint Venture spiegelt das Vertrauen beider Unternehmen in die langfristigen Fundamentaldaten der Vereinigten Arabischen Emirate wider. In einer Zeit erhöhter regionaler Unsicherheit zeichnen sich die VAE weiterhin durch wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, politische Stabilität, eine hochwertige Infrastruktur und anhaltendes globales Investoreninteresse aus. Diese Eigenschaften haben dazu beigetragen, das Land als eines der attraktivsten Ziele der Region für langfristiges Immobilienkapital zu positionieren.

    Durch das geplante Sekundärmarkt-Infrastruktur-Framework sollen Anleger in Stake-Produkten von größerer Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Bestände, verbesserter Transparenz hinsichtlich der Marktpreisbildung und klareren Wegen zur Liquidität profitieren. Im Gegenzug dürfte der breitere Markt von erhöhter Stabilität, einer stärkeren Preisbildung sowie einer gesteigerten Beteiligung und einem größeren Vertrauen in Immobilienanteile als investierbare Anlageklasse profitieren. Das Rahmenwerk unterliegt den bestehenden, von der DFSA genehmigten regulatorischen Genehmigungen von Stake und bietet Anlegern damit eine etablierte Aufsicht und regulatorische Klarheit. Stake wird von der DFSA reguliert, der unabhängigen Aufsichtsbehörde für Geschäfte, die vom oder innerhalb des DIFC aus getätigt werden.

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