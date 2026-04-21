AGNC schlägt Erwartungen und glänzt mit über 13 Prozent Rendite

AGNC Investment , einer der Giganten unter den US-amerikanischen Mortgage Real Estate Investment Trusts (mREITs), hat die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Trotz eines turbulenten Marktumfelds, das durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten und durch Zurückhaltung am Immobilienmarkt geprägt war, konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim operativen Ergebnis deutlich übertreffen.

- Operative Nettozinsergebnisse inklusive Termingeschäften (Net Spread & Dollar Roll Income): Mit 0,42 US-Dollar pro Aktie schlug AGNC die durchschnittliche Analystenschätzung von 0,37 US-Dollar deutlich. Dies ist zudem eine Steigerung gegenüber dem Vorquartal (0,35 US-Dollar).

- Nettozinseinkommen: Dieses stieg kräftig auf 319 Millionen US-Dollar (nach 206 Millionen US-Dollar im Q4 2025).

- Dividende: AGNC schüttete im ersten Quartal 0,36 US-Dollar pro Aktie aus. Beim aktuellen Kursniveau entspricht dies einer außergewöhnlichen Dividendenrendite von 13,37 Prozent. Im Dividenden-Radar von wallstreetONLINE (aktueller Bericht zum AGNC-Konkurrenten Ellington) haben wir die Aktie schon vor einer Weile genauer unter die Lupe genommen. Die Dividendenrendite lag auch schon damals bei über 14 Prozent.

Zwischen Erfolg und Volatilität

Während die operativen Erträge (Net Spread) glänzten, hinterließ die Marktvolatilität im März Spuren in der Bilanz. Der materielle Buchwert (Tangible Net Book Value) sank im Quartalsverlauf um 5,6 Prozent von 8,88 US-Dollar auf 8,38 US-Dollar pro Aktie.

Laut CEO Peter Federico war der Jahresbeginn zunächst vielversprechend, wurde jedoch im März durch den Konflikt im Iran und die damit verbundene Unsicherheit überschattet. Diese geopolitischen Risiken führten zu einer Ausweitung der Spreads bei Agency Mortgage-Backed Securities (MBS), was den Buchwert kurzfristig belastete und zu einem negativen wirtschaftlichen Ertrag von -1,6 Prozent im Quartal führte.

Strategische Stärke und Ausblick

AGNC nutzte das Quartal, um seine Kapitalbasis zu stärken. Durch "At-the-Market"-Aktienemissionen (ATM) wurden rund 401 Millionen US-Dollar an frischem Kapital aufgenommen. Das Investmentportfolio bleibt mit einem Volumen von 94,7 Milliarden US-Dollar nahezu stabil auf hohem Niveau.

Das Fazit für Anleger:

Trotz der Schwankungen beim Buchwert bleibt die Ertragskraft der "Dividenden-Kanone" intakt. Das Management blickt langfristig konstruktiv auf den Markt für Agency MBS. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 und einem Kursziel der Analysten von 11,75 US-Dollar (was einem Aufwärtspotenzial von knapp 8 Prozent entspricht), bleibt AGNC insbesondere für renditeorientierte Investoren ein interessanter Wert.

Hinweis: Investitionen in mREITs sind mit Risiken durch Zinsänderungen und Marktvolatilität verbunden. Die hohe Dividendenrendite spiegelt dieses Risikoprofil wider.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion