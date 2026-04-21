GOLDMAN SACHS stuft Allianz SE auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Allianz von 410 auf 450 Euro angehoben und die Aktien in der Folge von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Baker lobte am Dienstag in seiner Kaufempfehlung die robuste Gewinnentwicklung der Münchner. Die Debatte um eine mögliche KI-Verdrängung sieht er recht gelassen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 394,5EUR auf Tradegate (21. April 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Andrew Baker
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 410
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Baker
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 410
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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