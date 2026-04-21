GOLDMAN SACHS stuft Allianz SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Allianz von 410 auf 450 Euro angehoben und die Aktien in der Folge von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Baker lobte am Dienstag in seiner Kaufempfehlung die robuste Gewinnentwicklung der Münchner. Die Debatte um eine mögliche KI-Verdrängung sieht er recht gelassen./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 394,5EUR auf Tradegate (21. April 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Baker

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 410

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 450,00 € , was eine Steigerung von +13,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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