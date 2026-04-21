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    GOLDMAN SACHS stuft Allianz SE auf 'Buy'

    GOLDMAN SACHS stuft Allianz SE auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Allianz von 410 auf 450 Euro angehoben und die Aktien in der Folge von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Baker lobte am Dienstag in seiner Kaufempfehlung die robuste Gewinnentwicklung der Münchner. Die Debatte um eine mögliche KI-Verdrängung sieht er recht gelassen./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:07 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 394,5EUR auf Tradegate (21. April 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Andrew Baker
    Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 450
    Kursziel alt: 410
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 450,00, was eine Steigerung von +13,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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