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    DAX im Plus erwartet – Hoffnung auf Einigung am Golf in letzter Minute

    Einmal mehr sorgen die Technologiewerte für gute und hoffnungsvolle Stimmung am Aktienmarkt. Dagegen lässt die Kauflust für Unternehmen aus der Old Economy wegen der weiter unübersichtlichen Situation im Nahen Osten nach

    Die Gefahr einer erneuten Eskalation nach dem Ablauf der Waffenruhe am Donnerstag darf nicht unterschätzt werden. Sollten sich die Kriegsparteien bis dahin nicht einigen, kann sich der Konflikt zu einem echten Flächenbrand ausweiten. Das ist allerdings auch den Protagonisten bewusst, und um diese Tatsache und um die Auswirkungen auf die globale Konjunktur wird gerade aktiv gepokert.

    Die asiatischen Börsen haben diesen Aspekt heute weitgehend widergespiegelt und somit konnten insbesondere die technologielastigen Aktienmärkte zulegen. Auch der DAX dürfte mit einem leichten Plus in den Handel starten. In Frankfurt überwiegt bei den Investoren ebenfalls die Hoffnung, dass es noch in letzter Minute zu einer Einigung zwischen den Kriegsparteien kommen wird.

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    Der heutige Handelstag wird sowohl von der mikroökonomischen als auch von der makroökonomischen Datenseite versorgt. Die Quartalsberichte könnten eine Katalysatorfunktion für eventuell positive Nachrichten aus dem Nahen Osten haben.  Zudem werden die US-Einzelhandelsumsätze, die Lagerbestände und die Hausverkäufe in den USA Beachtung finden. In Deutschland könnte der ZEW-Index für kurzfristiges Aufsehen sorgen, dürfte aber wenig kursbeeinflussend sein. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 200 und 24 600 Punkten bewegen.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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