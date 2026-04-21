JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im nordamerikanischen Nutzfahrzeug-Zyklus deute sich mit der Erholung seit Jahresbeginn ein positiver Wendepunkt an, schrieb Akshat Kacker in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er habe daher bereits seine Absatzerwartungen für 2026 angehoben. Daimler Truck als größten Profiteur dieser Entwicklung sieht er gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne. Zudem schraubte Kacker seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für Daimler Truck und Traton sowie etwas weniger für Volvo an./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 43,55EUR auf Tradegate (21. April 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akshat Kacker

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +14,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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