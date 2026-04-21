Goldman hebt Allianz auf 'Buy' - Ziel hoch auf 450 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 393,8 auf Tradegate (21. April 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +4,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 152,50 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -17,95 %/+27,24 % bedeutet.