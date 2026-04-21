ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Allianz auf 'Buy' - Ziel hoch auf 450 Euro
- Kursziel Allianz von 410 auf 450 Euro erhöht
- Aktienrating von Neutral auf Buy angehoben
- Analyst lobt robuste Gewinnentwicklung und Ruhe
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Allianz von 410 auf 450 Euro angehoben und die Aktien in der Folge von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Baker lobte am Dienstag in seiner Kaufempfehlung die robuste Gewinnentwicklung der Münchner. Die Debatte um eine mögliche KI-Verdrängung sieht er recht gelassen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 393,8 auf Tradegate (21. April 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +4,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 152,50 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -17,95 %/+27,24 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 450 Euro
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Insolvenzwelle als Belastungsfaktor
Indes trübt die konjunkturelle Realität das Bild. Die Kreditversicherungstochter Allianz Trade warnt vor Rekordpleiten in Deutschland. Im vergangenen Jahr meldeten 94 Großunternehmen Insolvenz an – der höchste Wert seit 2015. Für 2026 erwarten die Experten weltweit den fünften Anstieg in Folge. Verschärfte Handelskonflikte belasten zudem das Transportversicherungsgeschäft.
Man kann aber auch einfach SELBST DENKEN und sich direkt informieren https://www.allianz.com/de/investor_relations/aktie/dividend…