ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für RWE auf 65 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für RWE von 55 auf 65 Euro
- Analystin nennt RWE neben Orsted und Grenergy
- Ausschreibung und Strategieupdate stärken RWE
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 55 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska zählt den Versorger neben Orsted und Grenergy in zu ihren Branchenfavoriten, wie sie am Montag schrieb. Eine gewonnene Ausschreibungsrunde der britischen Regierung für Offshore-Windenergieanlagen sei klar positiv für das Unternehmen. Zudem markiere das Strategie-Update eine deutliche Veränderung bei der Kapitalverwendung. Die Expertin senkte zwar ihre operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um 3 Prozent. Sie hob die Schätzungen für die Jahre 2028 bis 2030 wegen Kapazitätserweiterungen aber um bis zu 8 Prozent an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 57,20 auf Tradegate (21. April 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,23 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 43,19 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -1,93 %/+13,56 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 65 Euro
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