Umsatz bricht ein
Beiersdorf schwächelt zum Jahresstart: Warum trotzdem ruhig geblieben wird
Beiersdorf startet schwach ins Jahr, hält aber an der Prognose fest. Warum der Nivea-Konzern auf bessere Quartale hofft.
Der Nivea-Hersteller Beiersdorf hat seine Prognose für das laufende Jahr trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Quartal beibehalten. Der Konzernumsatz sank um 7,7 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dies entspricht einem organischen Rückgang von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hier wurde am Markt im Mittel ein geringerer Rückgang erwartet.
Das Dermatologiegeschäft entwickelte sich weiterhin stark, während Nivea und La Prairie ungünstige Ergebnisse verzeichneten. Bessere Umsatztrends deuten jedoch auf eine Verbesserung in den kommenden Quartalen hin, hieß es. Die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres wurde durch eine hohe Vergleichsbasis im Vorjahreszeitraum, vorübergehende Störungen in wichtigen Märkten und verzögerte Auswirkungen jüngster Innovationen beeinflusst, so CEO Vincent Warnery. Diese Faktoren würden voraussichtlich nicht das ganze Jahr über anhalten, sagte er und betonte, dass das erste Quartal nicht als Indikator für die Jahresperformance angesehen werden sollte.
Für das Gesamtjahr 2026 geht das Unternehmen weiterhin davon aus, dass der Konzernumsatz stagnieren oder leicht organisch wachsen wird, wobei die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern ohne Berücksichtigung von Sonderfaktoren etwas unter dem Niveau von 2025 liegen dürfte.
Die Aktie von Beiersdorf ist am Dienstag (09:05 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,86 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 75,90 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 76,90EUR auf Tradegate (21. April 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.