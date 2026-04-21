Beiersdorf schwächelt zum Jahresstart: Warum trotzdem ruhig geblieben wird

Der Nivea-Hersteller Beiersdorf hat seine Prognose für das laufende Jahr trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Quartal beibehalten. Der Konzernumsatz sank um 7,7 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dies entspricht einem organischen Rückgang von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hier wurde am Markt im Mittel ein geringerer Rückgang erwartet.

Das Dermatologiegeschäft entwickelte sich weiterhin stark, während Nivea und La Prairie ungünstige Ergebnisse verzeichneten. Bessere Umsatztrends deuten jedoch auf eine Verbesserung in den kommenden Quartalen hin, hieß es. Die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres wurde durch eine hohe Vergleichsbasis im Vorjahreszeitraum, vorübergehende Störungen in wichtigen Märkten und verzögerte Auswirkungen jüngster Innovationen beeinflusst, so CEO Vincent Warnery. Diese Faktoren würden voraussichtlich nicht das ganze Jahr über anhalten, sagte er und betonte, dass das erste Quartal nicht als Indikator für die Jahresperformance angesehen werden sollte.