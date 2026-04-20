129,94 Prozent p.a.!

Bis Ende Juni 2026 soll Klarheit darüber herrschen, ob Bayer die Glyphosat-Klagen in den USA endgültig beilegen kann. Damit könnte das größte Problem des Pharmakonzerns gelöst werden. Bis Anfang Juni 2026 sollten sich die verbliebenen 66.900 Kläger entschieden haben, ob sie das von Bayer im Februar 2026 vorgelegte Vergleichsangebot annehmen. Wer dies ablehnt, nimmt das Risiko auf sich, bei künftigen Gerichtsverfahren leer auszugehen. Bis Ende Juni 2026 wird der Supreme Court der USA ein Grundsatzurteil fällen, welches Schadenersatzklagen im Zusammenhang mit Glyphosat möglicherweise den rechtlichen Boden entziehen könnte. Bayers Stakeholder hoffen, dass dieses Risiko die meisten Kläger zu einer außergerichtlichen Einigung drängt.

Die Schwächephase der Bayer-Aktie, die seit dem Allzeithoch am 13. April 2015 bei 144,12 Euro andauerte, hat sich inzwischen in eine Kurserholung verwandelt. Nach einem deutlichen Kurseinbruch im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 12. November 2024 schwenkte der Kurs in eine Bodenbildung. Nach dem letzten Test der Unterstützung bei 18,375 Euro infolge des Kurseinbruchs am Liberation-Day (Anfang April 2025) stieg der Aktienkurs deutlich an. Vom Tief bei 18,375 Euro am 7. April 2025 erhöhte sich der Kurs zeitweise um 62 Prozent auf 30,060 Euro und bildete eine Seitwärtsrange. Seit dem Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange zwischen 24,81 Euro und 30,06 Euro hat der Kurs eine steile Aufwärtsbewegung gezeigt und in der Spitze gut 60 Prozent zugelegt. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass der Aktienkurs nach einem leichten Rücksetzer auf 35,170 Euro eine Aufwärtssequenz fortsetzen könnte. Dennoch hat es aus heutiger Sicht den Anschein, als ob der Widerstand bei 58,260 Euro innerhalb der Zeitspanne von 8,5 Wochen bis zum 19. Juni 2026 nicht getestet werden sollte. Die Entscheidung des Supreme Court wird erst danach gefällt. Fundamental betrachtet werden nach einer längeren Phase von Bilanzverlusten wieder Gewinne geschrieben. Dabei geht die Konsensschätzung für die nähere Zukunft von steigenden Gewinnen aus. Als ein Resultat sinkt das erwartete KGV 2028 aktuell auf günstige 11,58.

Bayer AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Bayer AG (FD6C5A), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 19.06.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 30,00 Euro auf der Unterseite und 60,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 20. April 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,24 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 129,94 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 31,06 Euro fällt oder über den Widerstand bei 58,26 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Bayer AG (Stand: 20.04.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD6C5A Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,04 / 8,24 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 30,00 Euro Basiswert: Bayer AG obere KO-Schwelle: 60,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,36 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 129,94 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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