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    Victory-Giant-Aktie explodiert

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    Nvidia-China-Zulieferer knallt nach IPO 60 Prozent nach oben! Was ist da los?

    Was für ein Debüt: Victory Giant schießt in Hongkong zeitweise um 60 Prozent nach oben. Hinter der Rallye steckt mehr als nur IPO-Euphorie – es geht um KI, Nvidia und den China-Tech-Hunger der Anleger. Die Hintergründe.

    Victory-Giant-Aktie explodiert - Nvidia-China-Zulieferer knallt nach IPO 60 Prozent nach oben! Was ist da los?
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Victory Giant liefert Leiterplatten an Nvidia – und das reichte offenbar aus, um die Anleger in Hongkong in Kauflaune zu versetzen. Beim Börsendebüt schossen die Aktien des chinesischen Unternehmens zeitweise um 60 Prozent nach oben. Zuletzt notierte die Aktie bei 314 Hongkong-Dollar und lag damit immer noch 50 Prozent über dem Ausgabepreis von 209,88 Hongkong-Dollar.

    Damit ist Victory Giant nicht nur ein spektakulärer Börsenstarter, sondern auch das größte IPO in Hongkong in diesem Jahr. Das Unternehmen nahm rund 20,1 Milliarden Hongkong-Dollar ein, umgerechnet etwa 2,57 Milliarden US-Dollar. Für den Markt ist das ein Signal: Tech-nahe China-Deals ziehen wieder Kapital an.

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    Der eigentliche Kurstreiber liegt auf der Hand. Alles, was mit Nvidia, KI-Infrastruktur und Halbleiter-Lieferketten verknüpft ist, erhält aktuell einen Bewertungsaufschlag. Victory Giant profitiert davon als Zulieferer für gedruckte Leiterplatten und ist somit Teil jener Hardware-Kette, ohne die der KI-Boom nicht möglich wäre.

    Hinzu kommt, dass Hongkong derzeit ein IPO-Comeback erlebt. Laut KPMG wurden im ersten Quartal 2026 dort über 40 Neuemissionen mit einem Volumen von 109,9 Milliarden Hongkong-Dollar platziert – fast sechsmal so viel Kapital wie im Vorjahreszeitraum. Fast 80 Prozent davon kamen aus A+H- und Spezialtechnologie-Listings. Bereits andere Börsendebüts wie die von Montage Technology, MiniMax oder Manycore Tech sorgten zuletzt für Kurssprünge.

    Die Botschaft ist klar: Anleger kaufen hier nicht nur eine Aktie, sondern die Fantasie von Chinas Rückkehr an den Tech-Kapitalmarkt.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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