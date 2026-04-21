Mensch und Maschine Software SE: Q1 2026 Bericht jetzt verfügbar
Rekordzahlen im jüngsten Quartal: Umsatz, EBIT und Gewinn je Aktie erreichen neue Höchststände – getragen von starker Software- und Digitalisierungsdynamik sowie robustem Cashflow.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Profitabelstes Quartal der Firmengeschichte: EBIT EUR 18,32 Mio (+13,7%) und Nettogewinn EUR 11,92 Mio (+13,5%), Ergebnis je Aktie 0,73 EUR (+16%).
- Konzernumsatz stieg auf EUR 71,56 Mio (+8,4%); davon MuM‑Software EUR 34,26 Mio (+5,0%) und Digitalisierung EUR 37,30 Mio (+11,7%).
- Konzern‑Rohertrag EUR 51,57 Mio (+4,3%); MuM‑Software trug EUR 30,85 Mio (+6,5%) bei, Digitalisierung EUR 20,72 Mio (+1,2%) — geringes Wachstum der Digitalisierung durch gesunkene Segmentkosten ausgeglichen.
- Segment‑EBIT: MuM‑Software EUR 13,04 Mio (+15,2%), Digitalisierung EUR 5,28 Mio (+10,3%); gesamte EBIT‑Rendite kletterte auf 25,6%.
- Operativer Cashflow deutlich verbessert auf EUR 19,13 Mio (+19%), entspricht 1,17 EUR/Aktie (117 Cent; Vorjahr 96 Cent).
- Ausblick unverändert beibehalten: EPS‑Ziel 211–226 Cent (+11–19%), EBIT‑Ziel EUR 54,5–58,5 Mio; geplante Dividende 220–240 Cent nach 200 Cent für 2025.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsbericht Q1/2026, bei Mensch und Maschine Software ist am 21.04.2026.
Der Kurs von Mensch und Maschine Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,73 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 38,80EUR das entspricht einem Plus von +1,97 % seit der Veröffentlichung.
+3,05 %
+9,50 %
+9,96 %
-10,41 %
-26,93 %
-25,35 %
-33,67 %
+237,37 %
+262,91 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte