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    Mensch und Maschine Software SE: Q1 2026 Bericht jetzt verfügbar

    Rekordzahlen im jüngsten Quartal: Umsatz, EBIT und Gewinn je Aktie erreichen neue Höchststände – getragen von starker Software- und Digitalisierungsdynamik sowie robustem Cashflow.

    Mensch und Maschine Software SE: Q1 2026 Bericht jetzt verfügbar
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Profitabelstes Quartal der Firmengeschichte: EBIT EUR 18,32 Mio (+13,7%) und Nettogewinn EUR 11,92 Mio (+13,5%), Ergebnis je Aktie 0,73 EUR (+16%).
    • Konzernumsatz stieg auf EUR 71,56 Mio (+8,4%); davon MuM‑Software EUR 34,26 Mio (+5,0%) und Digitalisierung EUR 37,30 Mio (+11,7%).
    • Konzern‑Rohertrag EUR 51,57 Mio (+4,3%); MuM‑Software trug EUR 30,85 Mio (+6,5%) bei, Digitalisierung EUR 20,72 Mio (+1,2%) — geringes Wachstum der Digitalisierung durch gesunkene Segmentkosten ausgeglichen.
    • Segment‑EBIT: MuM‑Software EUR 13,04 Mio (+15,2%), Digitalisierung EUR 5,28 Mio (+10,3%); gesamte EBIT‑Rendite kletterte auf 25,6%.
    • Operativer Cashflow deutlich verbessert auf EUR 19,13 Mio (+19%), entspricht 1,17 EUR/Aktie (117 Cent; Vorjahr 96 Cent).
    • Ausblick unverändert beibehalten: EPS‑Ziel 211–226 Cent (+11–19%), EBIT‑Ziel EUR 54,5–58,5 Mio; geplante Dividende 220–240 Cent nach 200 Cent für 2025.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsbericht Q1/2026, bei Mensch und Maschine Software ist am 21.04.2026.

    Der Kurs von Mensch und Maschine Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,73 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 38,80EUR das entspricht einem Plus von +1,97 % seit der Veröffentlichung.


    Mensch und Maschine Software

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    ISIN:DE0006580806WKN:658080
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