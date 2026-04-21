Strategische Expansion nach Kontinentaleuropa

London, UK, 21. April 2026 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Expansion ausgewählter operativer Aktivitäten nach Kontinentaleuropa prüft, wobei der Fokus auf Frankreich, Deutschland und der Schweiz liegt.

Nach einer umfassenden strategischen Überprüfung, einschließlich einer detaillierten SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken), hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Gründung einer spezialisierten Spin-off-Einheit zu untersuchen. Diese Einheit soll voraussichtlich ausgewählte technische Vermögenswerte und Geschäftsentwicklungsfunktionen umfassen, um die Positionierung des Unternehmens innerhalb führender europäischer Life-Sciences-Ökosysteme zu stärken.

Zwei bedeutende europäische „Mega-Inkubatoren“ sind an das Unternehmen herangetreten und haben ihr Interesse bekundet, diese Initiative durch finanzielle und operative Anreize für wachstumsstarke Biotechnologieunternehmen zu unterstützen. Diese Initiativen zielen darauf ab, regionale Cluster zu fördern, die in der Lage sind, internationale und regionale Investoren, strategische Partner sowie hochqualifizierte Fachkräfte aus der Biotechnologiebranche anzuziehen.

Vidac Pharma ist derzeit über seine israelische Tochtergesellschaft, Vidac Pharma Ltd., tätig. Da das Unternehmen auf fortgeschrittenere und spezialisierte klinische Studien zusteuert und sich auf potenzielle strategische Allianzen vorbereitet, wird erwartet, dass die Expansion nach Kontinentaleuropa den Zugang zu Kapitalmärkten, Partnerschaften und operativer Skalierbarkeit verbessern wird.

Die Gespräche mit potenziellen Standorten und Partnern in Frankreich, Deutschland und der Schweiz dauern an und verlaufen positiv. Es wird erwartet, dass diese im Laufe des Jahres 2026 weiter voranschreiten werden, vorbehaltlich laufender Verhandlungen und Bedingungen. Das Unternehmen hat zudem den Suchprozess nach einer erfahrenen Führungsebene eingeleitet, um die geplante Spin-off-Einheit zu leiten.

Diese Initiative steht im Einklang mit der Strategie von Vidac Pharma, den langfristigen Shareholder Value durch geografische Expansion, verbesserte Geschäftsentwicklungskapazitäten und eine größere Nähe zu den wichtigsten Finanz- und Pharmamärkten zu steigern.

Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma, kommentierte: