LumApps kündigt Übernahme von Comeen an und erweitert seinen AI Employee Hub auf physische Arbeitsumgebungen

HAMBURG, Deutschland, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- LumApps , der führende Anbieter für Employee-Experience Plattformen, gibt die Vereinbarung zur Übernahme von Comeen bekannt. Comeen ist spezialisiert auf Workspace-Management, Digital Signage und Besuchermanagement.

Diese Akquisition markiert einen Meilenstein in der Vision von LumApps: Die Schaffung einer Plattform, auf der Arbeit wirklich zusammenläuft – indem sie interne Kommunikation, Wissensmanagement, Workflows und ab sofort auch die Verwaltung von Arbeitsbereichen in einer einheitlichen, KI-gestützten Erfahrung vereint.

Dieser Schritt ist die Fortführung einer langjährigen Partnerschaft und Teil einer Strategie, in der das Partner-Ökosystem Innovationen auf der Plattform direkt vorantreibt. LumApps integriert das Workspace-Management nun nahtlos in den täglichen Arbeitsfluss (Flow of Work) und verbindet so digitale und physische Umgebungen. Unternehmen können dadurch die Akzeptanz ihrer Tools steigern sowie die Flächennutzung und die operative Effizienz spürbar verbessern.

Während 70 % der Führungskräfte Mitarbeiterengagement zur Priorität machen (Quelle: LumApps Future of Work Index ), bleiben die Services für Mitarbeitende oft in einer Vielzahl isolierter Anwendungen fragmentiert. LumApps bricht diese Silos auf, indem essenzielle Funktionen zentralisiert werden. Unternehmen fördern so die Akzeptanz ihrer Tools, optimieren die Flächennutzung und steigern sowohl die operative Effizienz als auch die Employee Experience.

Ein zentraler Hub für:

Workspace-Management: Verwaltung von Büros und Besprechungsräumen mit Echtzeit-Verfügbarkeit.

Verwaltung von Büros und Besprechungsräumen mit Echtzeit-Verfügbarkeit. KI-gestützte Services: Buchung von Ressourcen (Catering, Sport, Schließfächer, Concierge) in natürlicher Sprache via KI-Assistent inklusive intelligenter Erinnerungen.

Buchung von Ressourcen (Catering, Sport, Schließfächer, Concierge) in natürlicher Sprache via KI-Assistent inklusive intelligenter Erinnerungen. Datenbasierte Entscheidungen: Analyse der Raumbelegung zur Optimierung der Büroflächen.

Analyse der Raumbelegung zur Optimierung der Büroflächen. Digital Signage: Gezielte Content-Distribution, Wegeleitung vor Ort und standortbasierte Kommunikation.

Gezielte Content-Distribution, Wegeleitung vor Ort und standortbasierte Kommunikation. Besuchermanagement: Sicherer Empfang von Gästen inklusive automatisierter Benachrichtigungen und Ausgabe von Besucherausweisen (Badges).