BERENBERG stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel zwar von 75 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Kurzfristig biete die Aktie eine gute Möglichkeit, in das Thema Deeskalation im Iran zu investieren, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unternehmen der Farben- und Lackindustrie profitierten in der Regel von niedrigeren Ölpreisen, da sie ihre Margen durch geringere Rohstoffkosten steigern könnten. Das längerfristige Investitionsargument sei die Fusion mit Axalta./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 53,22EUR auf Tradegate (21. April 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.