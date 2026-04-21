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    Veränderte Verkehrsströme

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    Fraport hält trotz Iran-Krieg an Passagierziel fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Fraport bestätigt Passagierziel 65 bis 66 Mio
    • Terminal 3 am Flughafen Frankfurt im Süden eröffnet
    • Lufthansa-Ausbau in München dämpft Frankfurt nicht
    Veränderte Verkehrsströme - Fraport hält trotz Iran-Krieg an Passagierziel fest
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hält trotz des Iran-Kriegs an seinem Passagierziel für das laufende Jahr fest. So soll die Zahl der Fluggäste wie geplant im Vergleich zu 2025 um etwa vier Prozent auf 65 bis 66 Millionen steigen. Fraport-Chef Stefan Schulte erklärt dies im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag) mit einer Veränderung der Verkehrsströme.

    "Der Verkehr von Frankfurt in den Mittleren Osten ist zwar gesunken, machte aber weniger als fünf Prozent unseres Gesamtaufkommens aus. Und 75 Prozent dieser Passagiere waren Umsteiger, die über den Golf weiterreisen. Viele fliegen nun auf anderen Wegen", sagte der Manager. Im März hätten die Passagierzahlen auf Direktverbindungen von Frankfurt nach Afrika und Fernost um mehr als 20 Prozent zugelegt.

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    An diesem Mittwoch eröffnet Fraport das neue Terminal 3 im Süden des Frankfurter Flughafens. Dieses komme zur rechten Zeit, erklärte Schulte, denn mit der geplanten Passagierzahl für 2026 liege der Flughafen nur noch fünf Prozent unter dem Aufkommen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie.

    Dass die Lufthansa in den Ausbau des Münchner Flughafens investiert, dürfte nach Schultes Ansicht zu keinem Dämpfer für den Frankfurter Airport führen. "Aus heutiger Sicht gehe ich davon aus, dass Lufthansa insbesondere im Terminal 1 weiter wachsen wird." Die Lufthansa habe kein Eigentum am Gebäude erwerben wollen./stw/lew/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,46 % und einem Kurs von 75,30 auf Tradegate (20. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,42 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,99 %/+14,01 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen hoher Kerosinkosten und möglicher Treibstoffknappheit, die anhaltenden Streiks und die Einstellung von CityLine für Lufthansa‑Erträge und Bewertung. Diskutiert werden Margen‑ und Umsatzdruck trotz Hedging, Risiken für Gewinnprognosen, Kursrisiko und vereinzelte Short‑Positionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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