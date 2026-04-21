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    Barclays hebt TAG Immobilien auf 'Overweight' - Ziel 17,30 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel TAG Immobilien auf 17,30 Euro
    • Aktien hochgestuft von Equal Weight auf Overweight
    • Analystin erwartet 5,5 Prozent p.a. über fünf Jahre
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt TAG Immobilien auf 'Overweight' - Ziel 17,30 Euro
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien von 15,20 auf 17,30 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Celine Soo-Huynh erwartet sich vom Wohnimmobilienspezialisten auf Fünfjahressicht eine deutlich überdurchschnittliche Ergebnissteigerung von im Schnitt 5,5 Prozent per annum, wie sie am Montagabend schrieb. Sie sieht die Zukaufstrategie des Managements positiv - nach Jahren der Verkäufe. Gleiches gilt für das Geschäft als Projektentwickler in Polen./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 15,93 auf Tradegate (21. April 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +7,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,99 Mrd..

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -5,36 %/+26,18 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 17,30 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,30, was eine Steigerung von +9,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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