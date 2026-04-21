ANALYSE-FLASH
Barclays hebt TAG Immobilien auf 'Overweight' - Ziel 17,30 Euro
- Barclays hebt Kursziel TAG Immobilien auf 17,30 Euro
- Aktien hochgestuft von Equal Weight auf Overweight
- Analystin erwartet 5,5 Prozent p.a. über fünf Jahre
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien von 15,20 auf 17,30 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Celine Soo-Huynh erwartet sich vom Wohnimmobilienspezialisten auf Fünfjahressicht eine deutlich überdurchschnittliche Ergebnissteigerung von im Schnitt 5,5 Prozent per annum, wie sie am Montagabend schrieb. Sie sieht die Zukaufstrategie des Managements positiv - nach Jahren der Verkäufe. Gleiches gilt für das Geschäft als Projektentwickler in Polen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 15,93 auf Tradegate (21. April 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +7,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,90 %.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,99 Mrd..
TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -5,36 %/+26,18 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 17,30 Euro
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Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504
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Zum zweiten Mal in 15 Monaten waren gut 16 Euro die obere Kurslatte , es wird wieder kräftig gegeben - mit einem Nachkauf kann man noch etwas warten . Erst knapp unter 13 Euro würde ich mich sicher fühlen ... .Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Wenn es hoch geht, dann schnell . Da helfen die auf dem falschen Fuß erwischten Shorties zähneknirschend mit.
Allen investierten viel Spaß in den nächsten Monaten und Jahren.