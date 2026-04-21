Barclays hebt TAG Immobilien auf 'Overweight' - Ziel 17,30 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 15,93 auf Tradegate (21. April 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +7,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,90 %.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,99 Mrd..

TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -5,36 %/+26,18 % bedeutet.