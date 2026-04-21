VW unter Druck: Warum Blume jetzt noch drastischer kürzen will

Volkswagen hat seine jährliche Produktionskapazität in China bereits um eine Million Fahrzeuge reduziert. Auch in Europa soll die Kapazität bis 2028 jährlich um eine Million Fahrzeuge sinken, vor allem bei Volkswagen und Audi, so Blume. Er ergänzte: "Damit reduzieren wir unsere Gesamtinvestitionskapazität von über zwölf Millionen auf nachhaltige neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr."

Volkswagen-Chef Oliver Blume kündigt weitere Kapazitätsreduzierungen an, wie Reuters berichtet. Blume sagte am Dienstag dem Manager Magazin: "Wir prüfen derzeit zusätzliche Kapazitätsreduzierungen von bis zu einer Million Fahrzeugen, um der globalen Marktlage Rechnung zu tragen." Er merkte an, dass die bisherige Produktionsplanung im aktuellen Markt- und Wettbewerbsumfeld unrealistisch sei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ende 2024 erzielte Volkswagen eine Einigung mit dem Betriebsrat über den Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland. Bis 2030 werden konzernweit insgesamt 50.000 Stellen abgebaut. Neben Volkswagen gehören auch die Marken Audi und Porsche dazu. Blume erklärte, Volkswagen mache derzeit beispiellose Fortschritte bei der Senkung der Produktionskosten. Er sagte: "Dennoch belasten uns weiterhin Überkapazitäten, die letztendlich hohe Kosten verursachen. Wir müssen einen geeigneten Weg finden, damit umzugehen."

Der Wolfsburger Automobilhersteller reagiert auf den in den letzten Jahren beobachteten Absatzrückgang. Blume sagte, dass seit der Corona-Krise weltweit jährlich rund neun Millionen Autos verkauft wurden. Im Vorkrisenjahr 2019 waren es noch elf Millionen.

Die Aktie von Volkswagen ist am Dienstag im Xetra-Handel 0,4 Prozent im Minus bei 90,08 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Titel mehr als 15 Prozent eingebüßt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 90,58EUR auf Tradegate (21. April 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.