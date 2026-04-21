🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Sparkurs wird verschärft

    825 Aufrufe 825 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW unter Druck: Warum Blume jetzt noch drastischer kürzen will

    VW reagiert auf die schwächere Nachfrage, verschärft den Sparkurs und prüft weitere Kürzungen bei der Kapazität.

    Für Sie zusammengefasst
    Sparkurs wird verschärft - VW unter Druck: Warum Blume jetzt noch drastischer kürzen will
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Volkswagen-Chef Oliver Blume kündigt weitere Kapazitätsreduzierungen an, wie Reuters berichtet. Blume sagte am Dienstag dem Manager Magazin: "Wir prüfen derzeit zusätzliche Kapazitätsreduzierungen von bis zu einer Million Fahrzeugen, um der globalen Marktlage Rechnung zu tragen." Er merkte an, dass die bisherige Produktionsplanung im aktuellen Markt- und Wettbewerbsumfeld unrealistisch sei.

    Volkswagen hat seine jährliche Produktionskapazität in China bereits um eine Million Fahrzeuge reduziert. Auch in Europa soll die Kapazität bis 2028 jährlich um eine Million Fahrzeuge sinken, vor allem bei Volkswagen und Audi, so Blume. Er ergänzte: "Damit reduzieren wir unsere Gesamtinvestitionskapazität von über zwölf Millionen auf nachhaltige neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    85,00€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    97,10€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 13,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Volkswagen (VW) Vz

    -0,35 %
    +3,07 %
    +7,67 %
    -6,08 %
    +1,02 %
    -25,51 %
    -61,36 %
    -27,04 %
    +1.888,56 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
    Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ende 2024 erzielte Volkswagen eine Einigung mit dem Betriebsrat über den Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland. Bis 2030 werden konzernweit insgesamt 50.000 Stellen abgebaut. Neben Volkswagen gehören auch die Marken Audi und Porsche dazu. Blume erklärte, Volkswagen mache derzeit beispiellose Fortschritte bei der Senkung der Produktionskosten. Er sagte: "Dennoch belasten uns weiterhin Überkapazitäten, die letztendlich hohe Kosten verursachen. Wir müssen einen geeigneten Weg finden, damit umzugehen."

    Der Wolfsburger Automobilhersteller reagiert auf den in den letzten Jahren beobachteten Absatzrückgang. Blume sagte, dass seit der Corona-Krise weltweit jährlich rund neun Millionen Autos verkauft wurden. Im Vorkrisenjahr 2019 waren es noch elf Millionen.    

    Die Aktie von Volkswagen ist am Dienstag im Xetra-Handel 0,4 Prozent im Minus bei 90,08 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Titel mehr als 15 Prozent eingebüßt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.
     

     

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 90,58EUR auf Tradegate (21. April 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sparkurs wird verschärft VW unter Druck: Warum Blume jetzt noch drastischer kürzen will VW reagiert auf die schwächere Nachfrage, verschärft den Sparkurs und prüft weitere Kürzungen bei der Kapazität.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     