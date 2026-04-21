Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 21.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Sie fällt um -5,73 % auf 1,5310€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,71 %, geht es heute bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,80 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um +18,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen -19,51 % verloren.

Während Heidelberger Druckmaschinen deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,51 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,63 % 1 Monat +16,26 % 3 Monate -13,80 % 1 Jahr +51,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Stand: 21.04.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung und Bewertung von Heidelberger Druckmaschinen. Diskutiert wird ein möglicher Kursanstieg durch das Drohnen-/Rüstungs-Joint-Venture ONBERG, die Umsatzbandbreiten 2026–27 und das Potenzial über 200 Mio. € ab 2028, jedoch mit hohen Anlaufkosten. Volatilität und hohes Handelsvolumen, Widerstände um 1,5–1,8 €, 52-Woche hoch um 2,8 €, Regulierung/Exportfragen; Übernahme-Spekulationen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 472,25 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Koenig & Bauer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.