Rheinmetall-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 1.600 Euro

Obwohl die Experten von Bernstein Research eher von einer durchwachsenen Berichtssaison der europäischen Rüstungsbranche ausgehen, bekräftigten sie nach dem kräftigen Kurseinbruch auf dem aktuellen Kursniveau mit einem Kursziel von 2.050 Euro ihre Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die volatile Aktie in absehbarer Zeit auf dem Weg zum oberen Rand der Handelsspanne zumindest wieder auf 1.600 Euro zulegen kann.

Der steile Kursanstieg der Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) in den vergangenen Jahren, der am 3.10.26 bei 2.008 Euro auf einem vorläufigen Allzeithoch gipfelte, wurde seit dem Hoch von einer gewaltigen Berg- und Talfahrt des Aktienkurses innerhalb einer Bandbreite von zumeist 1.400 bis 1.930 Punkten abgelöst. Mit derzeit 1.487 Euro notierte die Aktie derzeit eher am unteren Rand der seit Monaten bestehenden Handelsspanne.

Call-Optionsschein mit Strike bei 1.500 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis 1.800 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,01, ISIN: DE000UJ51A45, wurde beim Rheinmetall-Aktienkurs von 1.487 Euro mit 1,64 – 1,65 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 1.600 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,16 Euro (+31 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.377,053 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.377,053 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000MN6SQ80, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 1.487 Euro mit 1,30 – 1,31 Euro gehandelt.

Wenn die Rheinmetall-Aktie in nächster Zeit auf 1.600 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,23 Euro (+76 Prozent) erhöhen – sofern die Rheinmetall-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.355,042 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.355,042 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000FE26R91, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 1.487 Euro mit 1,41 – 1,42 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Rheinmetall-Aktie auf 1.600 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,44 Euro (+71 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Hebelprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.