ANALYSE-FLASH
RBC hebt Commerzbank auf 'Outperform' und Kursziel auf 43 Euro
- RBC stuft Commerzbank von Sector Perform auf Outperform
- Kursziel von 37 auf 43 Euro pro Aktie angehoben
- Reingen sieht steigende Eigenkapitalrendite als Option
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Commerzbank von "Sector Perform" auf "Outperform" mit dem Zusatz "Speculative Risk" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 37 auf 43 Euro angehoben. Analystin Anke Reingen erwartet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass das Finanzinstitut seine Eigenkapitalrendite langfristig steigern wird. Zudem sollte das Interesse der italienischen Unicredit an einer Übernahme der Commerzbank das Potenzial unterstreichen. Entweder die Commerzbank erziele die erwarteten Ergebnisse aus eigener Kraft, was zu einer weiteren Neubewertung der Aktie führen werde, oder die Unicredit werde die Gelegenheit zur Übernahme nutzen und so den Aktienkurs stützen./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:09 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 36,27 auf Tradegate (21. April 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +6,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,03 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -6,77 %/+17,91 % bedeutet.
Analyst: Commerzbank
Kursziel: 43 Euro
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naja, er will - wie die typischen PE’s - den preis drücken, inb dem sie ein verhältnis finden zwischen “wir wollen unbedingt das target - aber brauchen Schwachstellen, um den Kurs zu drücken” nur um dann nach Kauf diese Potenziale zu heben und das als Wertsteigerung zu verkaufen.
Barclays hat wohl von Put auf Call Optionen geschwenkt Kursziel 42 € (sieh mal einer an 😋)