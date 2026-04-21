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    RBC hebt Commerzbank auf 'Outperform' und Kursziel auf 43 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC stuft Commerzbank von Sector Perform auf Outperform
    • Kursziel von 37 auf 43 Euro pro Aktie angehoben
    • Reingen sieht steigende Eigenkapitalrendite als Option
    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Commerzbank auf 'Outperform' und Kursziel auf 43 Euro
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Commerzbank von "Sector Perform" auf "Outperform" mit dem Zusatz "Speculative Risk" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 37 auf 43 Euro angehoben. Analystin Anke Reingen erwartet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass das Finanzinstitut seine Eigenkapitalrendite langfristig steigern wird. Zudem sollte das Interesse der italienischen Unicredit an einer Übernahme der Commerzbank das Potenzial unterstreichen. Entweder die Commerzbank erziele die erwarteten Ergebnisse aus eigener Kraft, was zu einer weiteren Neubewertung der Aktie führen werde, oder die Unicredit werde die Gelegenheit zur Übernahme nutzen und so den Aktienkurs stützen./ck/rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:09 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 36,27 auf Tradegate (21. April 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +6,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,03 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -6,77 %/+17,91 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Commerzbank
    Kursziel: 43 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,00, was eine Steigerung von +18,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Übernahme der Commerzbank (UniCredit/Orcel): Diskussionen über Zeitpunkt und Preis, Kursdruck durch Manöver, genannte Zielpreise (u.a. 62 €) und mögliche Marken um ~37 €. Bewertungsfragen: Assets (z.B. Polen ~12 Mrd.), hohe Cost-to-Income und Effekte möglicher Personalabbau.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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