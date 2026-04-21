RBC hebt Commerzbank auf 'Outperform' und Kursziel auf 43 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 36,27 auf Tradegate (21. April 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +6,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,03 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -6,77 %/+17,91 % bedeutet.