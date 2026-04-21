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    RBC hebt Unilever auf 'Sector Perform' - Ziel bleibt 4200 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC hebt Unilever von Underperform auf Sector Perform
    • Kursziel weiterhin 4200 Pence vom Analystenhaus
    • Skepsis wegen Abspaltung und Vergütungsfragen
    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Unilever auf 'Sector Perform' - Ziel bleibt 4200 Pence
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever mit einem weiter gültigen Kursziel von 4200 Pence von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft. Der aktuelle Aktienkurs des Konsumgüterkonzerns spiegele seine Skepsis mit Blick auf die Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts angemessen wider, begründete James Edwardes Jones seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Das Management wolle sich zwar mehr auf wachstumsstarke Kategorien ausrichten. Doch das daraus resultierende Geschäft werde die gleiche Wettbewerbsposition wie das bestehende haben. Dazu ließen ihn die vorgeschlagenen Änderungen an der Vergütungsstruktur die öffentlich bekundeten Wachstumsambitionen hinterfragen, insbesondere angesichts der eher zurückhaltenden Ziele, die für die Vergütung des Managements maßgeblich seien. Allerdings spiegelten die Konsensprognosen bereits eine vorsichtige Einschätzung der Wachstumsentwicklung wider./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:45 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 49,35 auf Tradegate (21. April 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -0,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 107,58 Mrd..

    Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8611. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,86GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 58,00GBP was eine Bandbreite von -14,74 %/+17,74 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4818,14, was eine Steigerung von +9681,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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