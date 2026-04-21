RBC hebt Unilever auf 'Sector Perform' - Ziel bleibt 4200 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 49,35 auf Tradegate (21. April 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -0,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 107,58 Mrd..

Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8611. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,86GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 58,00GBP was eine Bandbreite von -14,74 %/+17,74 % bedeutet.