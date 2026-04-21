Globaler Angriff: Dieser China-Autobauer will ganz nach oben

Changan schließt sich damit einer Reihe anderer chinesischer Automobilhersteller an, die sich ehrgeizige Absatzziele gesetzt haben, um in ausländische Märkte zu expandieren. Der staatliche Automobilhersteller gab bekannt, bis 2030 weltweit 5 Millionen Fahrzeuge absetzen zu wollen, mit einem Mindestziel von 4 Millionen Einheiten. Vollelektrische Modelle oder Plug-in-Hybridmodelle sollen dabei 60 Prozent des Gesamtvolumens ausmachen.

Changan gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen bis 2030 zu den zehn größten Automobilherstellern der Welt gehören will, wie Reuters berichtet. Außerdem teilte die Firma mit, dass sie ihren weltweiten Absatz um mehr als zwei Drittel steigern will.

Im vergangenen Jahr verkaufte Changan 2,9 Millionen Fahrzeuge, darunter auch in Joint Ventures mit Ford und Mazda, und ist damit gemessen am Absatz der dreizehntgrößte Automobilhersteller der Welt. Basierend auf Branchenprognosen für 2025 würde Changan mit einem Absatz von 5 Millionen Fahrzeugen zum fünftgrößten Automobilhersteller der Welt aufsteigen. Zu den Marken des Unternehmens gehören Changan, Deepal, Nevo und Avatr.

Das Unternehmen peilt bis 2030 einen Auslandsabsatz zwischen 1,4 und 1,8 Millionen Einheiten an. Changan verkaufte im Jahr 2025 638.000 Fahrzeuge außerhalb Chinas.

Da sich das Wachstum auf Chinas Automarkt, dem größten der Welt, verlangsamt hat, suchen die heimischen Autohersteller ihr Wachstum auf ausländischen Märkten und haben sich ehrgeizige Verkaufsziele gesetzt. Als Gründe für das verlangsamte Wachstum in China gelten eine schwächere Konsumlaune, weniger staatliche Kaufanreize, ein brutaler Preiskampf und hohe Lagerbestände.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Die Changan Minsheng APLL Logistics (H) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 0,282EUR auf Frankfurt (21. April 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.