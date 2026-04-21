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    5 Millionen Autos bis 2030?

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    Globaler Angriff: Dieser China-Autobauer will ganz nach oben

    Changan will den Absatz bis 2030 massiv steigern und global angreifen. Hinter dem ehrgeizigen Plan steckt mehr als nur Chinas schwacher Heimatmarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    5 Millionen Autos bis 2030? - Globaler Angriff: Dieser China-Autobauer will ganz nach oben
    Foto: picture alliance / M.i.S. | Bernd Feil

    Changan gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen bis 2030 zu den zehn größten Automobilherstellern der Welt gehören will, wie Reuters berichtet. Außerdem teilte die Firma mit, dass sie ihren weltweiten Absatz um mehr als zwei Drittel steigern will. 

    Changan schließt sich damit einer Reihe anderer chinesischer Automobilhersteller an, die sich ehrgeizige Absatzziele gesetzt haben, um in ausländische Märkte zu expandieren. Der staatliche Automobilhersteller gab bekannt, bis 2030 weltweit 5 Millionen Fahrzeuge absetzen zu wollen, mit einem Mindestziel von 4 Millionen Einheiten. Vollelektrische Modelle oder Plug-in-Hybridmodelle sollen dabei 60 Prozent des Gesamtvolumens ausmachen. 

    Im vergangenen Jahr verkaufte Changan 2,9 Millionen Fahrzeuge, darunter auch in Joint Ventures mit Ford und Mazda, und ist damit gemessen am Absatz der dreizehntgrößte Automobilhersteller der Welt. Basierend auf Branchenprognosen für 2025 würde Changan mit einem Absatz von 5 Millionen Fahrzeugen zum fünftgrößten Automobilhersteller der Welt aufsteigen. Zu den Marken des Unternehmens gehören Changan, Deepal, Nevo und Avatr.

    Changan Minsheng APLL Logistics (H)

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    Changan Minsheng APLL Logistics (H) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das Unternehmen peilt bis 2030 einen Auslandsabsatz zwischen 1,4 und 1,8 Millionen Einheiten an. Changan verkaufte im Jahr 2025 638.000 Fahrzeuge außerhalb Chinas. 

    Da sich das Wachstum auf Chinas Automarkt, dem größten der Welt, verlangsamt hat, suchen die heimischen Autohersteller ihr Wachstum auf ausländischen Märkten und haben sich ehrgeizige Verkaufsziele gesetzt. Als Gründe für das verlangsamte Wachstum in China gelten eine schwächere Konsumlaune, weniger staatliche Kaufanreize, ein brutaler Preiskampf und hohe Lagerbestände.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Die Changan Minsheng APLL Logistics (H) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 0,282EUR auf Frankfurt (21. April 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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