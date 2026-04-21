Nach Rückzieher: Inox Clean wagt neuen Milliarden-IPO

Besonders pikant: Es wäre ein Comeback. Bereits im Juli des Vorjahres hatte Inox Clean Unterlagen für einen Börsengang eingereicht, die Pläne aber im Dezember wieder zurückgezogen. Nun soll das Unternehmen erneut mit Banken sprechen und den Entwurf für den Prospekt bald einreichen. Das angepeilte Volumen soll dem Bericht zufolge ungefähr doppelt so hoch liegen wie beim ersten Versuch.

Eigentlich spricht das aktuelle Marktumfeld nicht für einen Mega-Börsengang. Umso brisanter ist, was sich nun bei Inox Clean abzeichnet. Das indische Unternehmen soll seine IPO-Pläne wiederbeleben, wie Bloomberg berichtet. Diesmal könnte es um bis zu 1 Milliarde US-Dollar gehen.

Der Zeitpunkt überrascht. Nach dem Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten standen indische Aktien unter Druck, was den Markt für Neuemissionen belastet. Laut Bloomberg sammelten IPOs in Indien in diesem Jahr bislang nur rund 2,9 Milliarden US-Dollar ein, im Jahr 2025 waren es noch 22 Milliarden US-Dollar.

Warum also der neue Anlauf? Der Sektor liefert plötzlich Rückenwind. Indiens 20 größte Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien legten im vergangenen Monat zwischen 8 und 53 Prozent zu und übertrafen damit den Nifty 50, der nur rund 6 Prozent erreichte. Steigende Ölpreise haben das Interesse an alternativen Energieaktien zusätzlich angeheizt.

Inox Clean selbst denkt groß: Bis zum Geschäftsjahr 2028 peilt die Gruppe 10 Gigawatt installierte Kapazität im Bereich der erneuerbaren Energien und 11 Gigawatt integrierte Solarfertigung an. Erst im Januar nahm das Unternehmen 31 Milliarden Rupien auf. Anfang des Monats folgte dann der Zukauf von Vibrant Energy zu einem Unternehmenswert von etwa 50 Milliarden Rupien. Die Botschaft ist klar: Inox Clean will an die Börse, solange das "grüne Fenster" offen ist.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



