Börsenstart Europa - 21.04. - SMI stark +1,45 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.745,13 PKT und steigt um +0,97 %. Top-Werte: Redcare Pharmacy +5,53 %, AIXTRON +3,96 %, RENK Group +3,12 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -1,09 %, IONOS Group -1,06 %, Fraport -0,80 %

Der DAX steht bei 24.567,06 PKT und gewinnt bisher +0,40 %. Top-Werte: Brenntag +1,92 %, Allianz +1,33 %, RWE +1,15 % Flop-Werte: Beiersdorf -2,55 %, MTU Aero Engines -1,74 %, Deutsche Telekom -1,20 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 3.729,86 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.

Top-Werte: AIXTRON +3,96 %, SILTRONIC AG +3,24 %, Evotec +2,08 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -1,67 %, Deutsche Telekom -1,20 %, IONOS Group -1,06 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.004,37 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Allianz +1,33 %, TotalEnergies +1,15 %, adidas +0,95 %

Flop-Werte: Vinci -3,94 %, SAFRAN -3,08 %, Deutsche Telekom -1,20 %

Der ATX bewegt sich bei 5.879,98 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,63 %, DO & CO +1,14 %, Andritz +0,87 %

Flop-Werte: BAWAG Group -1,09 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,75 %, OMV -0,69 %

Der SMI steht bei 13.233,57 PKT und gewinnt bisher +1,45 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +0,76 %, Sika +0,69 %, Zurich Insurance Group +0,44 %

Flop-Werte: Logitech International -4,07 %, UBS Group -1,51 %, Nestle -0,99 %

Der CAC 40 steht bei 8.329,84 PKT und verliert bisher -0,21 %.

Top-Werte: Stellantis +1,27 %, TotalEnergies +1,15 %, ArcelorMittal +0,59 %

Flop-Werte: Vinci -3,94 %, SAFRAN -3,08 %, Thales -3,08 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.163,93 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,97 %, Assa Abloy Registered (B) +0,68 %, Volvo Registered (B) +0,53 %

Flop-Werte: SKF (B) -1,26 %, Telia Company -0,94 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,70 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.680,00 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,30 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,18 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,99 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -0,89 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,75 %, Jumbo -0,20 %