Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 21.04. - SMI stark +1,45 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.567,06 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.
Top-Werte: Brenntag +1,92 %, Allianz +1,33 %, RWE +1,15 %
Flop-Werte: Beiersdorf -2,55 %, MTU Aero Engines -1,74 %, Deutsche Telekom -1,20 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.745,13 PKT und steigt um +0,97 %.
Top-Werte: Redcare Pharmacy +5,53 %, AIXTRON +3,96 %, RENK Group +3,12 %
Flop-Werte: flatexDEGIRO -1,09 %, IONOS Group -1,06 %, Fraport -0,80 %
Der TecDAX steht bei 3.729,86 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,96 %, SILTRONIC AG +3,24 %, Evotec +2,08 %
Flop-Werte: Elmos Semiconductor -1,67 %, Deutsche Telekom -1,20 %, IONOS Group -1,06 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.004,37 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Allianz +1,33 %, TotalEnergies +1,15 %, adidas +0,95 %
Flop-Werte: Vinci -3,94 %, SAFRAN -3,08 %, Deutsche Telekom -1,20 %
Der ATX bewegt sich bei 5.879,98 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,63 %, DO & CO +1,14 %, Andritz +0,87 %
Flop-Werte: BAWAG Group -1,09 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,75 %, OMV -0,69 %
Der SMI steht bei 13.233,57 PKT und gewinnt bisher +1,45 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +0,76 %, Sika +0,69 %, Zurich Insurance Group +0,44 %
Flop-Werte: Logitech International -4,07 %, UBS Group -1,51 %, Nestle -0,99 %
Der CAC 40 steht bei 8.329,84 PKT und verliert bisher -0,21 %.
Top-Werte: Stellantis +1,27 %, TotalEnergies +1,15 %, ArcelorMittal +0,59 %
Flop-Werte: Vinci -3,94 %, SAFRAN -3,08 %, Thales -3,08 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.163,93 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,97 %, Assa Abloy Registered (B) +0,68 %, Volvo Registered (B) +0,53 %
Flop-Werte: SKF (B) -1,26 %, Telia Company -0,94 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,70 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.680,00 PKT und steigt um +0,53 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,30 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,18 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,99 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -0,89 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,75 %, Jumbo -0,20 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.