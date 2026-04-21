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    AB Foods leidet unter schwierigem Umfeld - Trennung von Primark geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • AB Foods spaltet Primark ab bis Ende 2027
    • Aktionäre erhalten Primark Aktien zu gleichen Teilen
    • Operativer Gewinn sank 17 Prozent auf 691 Mio
    AB Foods leidet unter schwierigem Umfeld - Trennung von Primark geplant
    Foto: chrisdorney - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Nach monatelangen Erwägungen hat der Mischkonzern AB Foods seine Aufspaltung beschlossen. Die Briten wollen die Modekette Primark nun definitiv von ihren Lebensmittelaktivitäten abspalten, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Künftig sollen beide Unternehmen separat an der Börse gelistet werden. Derweil hat das schwierige wirtschaftliche Umfeld AB Foods in seinem ersten Geschäftshalbjahr einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt. Die Aktie rutschte nach Handelsbeginn in London ab.

    Die AB-Foods-Aktionäre sollen zu gleichen Teilen über die Ausgabe von Aktien an der dann notierten Primark beteiligt werden, hieß es weiter. Auch die künftige Führung steht bereits fest: Als neuer Primark-Chef wird Eoin Tonge eingesetzt, der aktuell bereits als Interimschef die Kette lenkt. George Weston bleibt weiterhin Chef von AB Foods.

    AB Foods begründete das Vorhaben unter anderem mit einem klareren Fokus des künftigen Managements direkt auf Branchenentwicklungen und strategische Prioritäten der jeweiligen Unternehmen. Auch Investitionen ließen sich zielgerichteter steuern. Zudem dürfte dies auch für ein besseres Verständnis seitens der Anleger sorgen. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, die Trennung bis Ende des Kalenderjahres 2027 abzuschließen.

    Derweil kämpfte AB Foods im ersten Halbjahr vor allem im Zucker- und Lebensmittelgeschäft mit Schwierigkeiten, die Bereiche litten unter Kostenbelastungen und verhaltener Nachfrage. Während der Umsatz konzernweit in den 24 Wochen bis Ende Februar mit 9,47 Milliarden britischen Pfund (knapp 10,9 Mrd Euro) leicht unter dem Vorjahreswert lag, schmolz der bereinigte operative Gewinn um 17 Prozent auf 691 Millionen Pfund. Unter dem Strich verdiente AB Foods noch 444 Millionen Pfund, nach 529 Millionen im Halbjahr zuvor.

    Der Einzelhandel blieb zwar das Zugpferd, und auch die Modekette Primark konnte nominal wachsen, verzeichnete jedoch rückläufige vergleichbare Umsätze. Zudem lasteten dort unter anderem höhere Preisnachlässe auf den Margen./tav/lew/stk

    Associated British Foods

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    ISIN:GB0006731235WKN:920876
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Associated British Foods Aktie

    Die Associated British Foods Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 21,20 auf Tradegate (21. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Associated British Foods Aktie um -4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods bezifferte sich zuletzt auf 14,91 Mrd..

    Associated British Foods zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %.




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