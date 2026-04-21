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    Aktien Asien

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    Technologielastige Börsen steigen weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen größtenteils mit starken Gewinnen
    • Südkorea und Taiwan führen mit starken Zuwächsen
    • KI- und Techaktien stark gefragt, Samsung SDI profitiert
    Aktien Asien - Technologielastige Börsen steigen weiter
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag zumeist zugelegt. Dabei ragten die Märkte Südkoreas und Taiwans mit stärkeren Gewinnen hervor.

    "In Asien bleibt die Tech-Branche - und hier vor allem KI-Werte - weiter gefragt", hieß es von der ICF Bank. "Bereits zu Wochenbeginn konnten sich die Indizes damit von der allgemeinen Verunsicherung durch den Nahost-Krieg abkoppeln." Dieser Trend habe sich nun fortgesetzt. Daher ragten Südkorea und Taiwan mit überdurchschnittlichen Aufschlägen hervor. Gefragt waren dabei Samsung SDI. Der Akkuhersteller profitierte mit fast 20 Prozent Aufschlag von einer Liefervereinbarung mit Mercedes . Auch LG Energy Solution waren gefragt. Mercedes will die bestehende Partnerschaft mit dem Unternehmen vertiefen.

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    Japanische Aktien verzeichneten ebenfalls Gewinne. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,89 Prozent im Plus bei 59.349,17 Punkten. Er näherte sich damit wieder dem Rekordhoch 59.700 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auch hier auf Gewinne im Technologiesegment.

    An den chinesischen Handelsplätzen ging es ebenfalls nach oben, allerdings waren die Zuwächse überschaubarer. So gewann der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,32 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen zog um 0,22 Prozent an.

    Der australische Markt schloss unterdessen kaum verändert und setzte damit die Entwicklung vom Vortag fort. Der S&P ASX 200 stagnierte bei 8.949,39 Punkten./mf/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 51,93 auf Tradegate (21. April 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -4,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 49,99 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +5,61 %/+42,09 % bedeutet.




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