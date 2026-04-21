Hi-View schließt die Zusammenstellung eines umfassenden Data Rooms ab

Vancouver, British Columbia, 21. April 2026 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: HVWRF; FWB: B630) gibt den erfolgreichen Abschluss der Zusammenstellung seines Data Rooms im Zusammenhang mit seinem Portfolio an Liegenschaften im Toodoggone-Distrikt bekannt. Der Data Room wurde zusammengestellt, um potenzielle Partnerschaften, Joint Ventures oder Investitionsgespräche auf Asset-Ebene zu unterstützen.

„Nach monatelanger engagierter Arbeit haben wir einen umfassenden Data Room fertiggestellt, der dazu beitragen wird, das volle Potenzial unseres Toodoggone-Portfolios auszuschöpfen“, kommentierte der Chief Executive Officer von Hi-View, R. Nick Horsley.

„Mit über 10.000 digitalisierten Proben, kilometerlangen IP-Daten und neu entdeckten historischen Bohrprotokollen, die nun zusammengestellt und georeferenziert wurden, haben wir einen der größten historischen Datensätze im Distrikt zusammengestellt. Dieser solide Datensatz wird es unserem Team ermöglichen, zusätzliche Ziele mit hoher Priorität für die kommende Feldsaison zu identifizieren.

Durch unsere M&A-Aktivitäten im Jahr 2025 würde der im Data Room dargestellte Explorationsaufwand nach heutigen Kosten mehr als 10 Mio. $ entsprechen. Da der Data Room weiter wächst, wird er unsere Fähigkeit, vorrangige Bohrziele zu definieren, strategische Investitionen anzuwerben und potenzielle Joint Ventures zu verfolgen, erheblich beschleunigen.“

„Dies ist ein grundlegender erster Schritt bei der Umwandlung eines fragmentierten historischen Datensatzes in eine zusammenhängende, äußerst zuverlässige Explorationsplattform“, erklärte Nader Mostaghimi, VP Exploration.

„Durch die Integration und Validierung jahrzehntelanger geologischer, geochemischer und geophysikalischer Daten sind wir nun in der Lage, Risiken bei der Exploration deutlich zu reduzieren und effizienter auf hochprioritäre Bohrziele hinzuarbeiten. Diese Arbeit vertieft nicht nur unser technisches Verständnis für das Gebiet, sondern verbessert auch unsere Fähigkeit, strategische Partner zu gewinnen und den vollen Wert unseres Toodoggone-Portfolios zu erschließen.“

Übersicht über den Data Room

Der Data Room wurde in den letzten Monaten zusammengestellt und umfasst alle geologisch relevanten Unterlagen zu den Projekten Golden Stranger, Lawyers Claims, Borealis, Saunders, Northern Claims, Nub und Harmon Peak. Die Datenbank enthält unter anderem:

- Eine in Zusammenarbeit mit APEX Geoscience erstellte konsolidierte Datensammlung, die alle bisher auf der Liegenschaft durchgeführten technischen Arbeiten zusammenfasst.

- Eine zentralisierte PostgreSQL-Datenbank, die alle historischen und zukünftigen Explorationsdaten aufnehmen soll und die Datenintegrität, -sicherheit und -zugänglichkeit verbessert.

- Peer-Review-geprüfte wissenschaftliche Literatur und Fachartikel, in denen die regionalen geologischen Gegebenheiten und die Mineralisierungsfaktoren untersucht werden.

- Historische Kartierungen der Liegenschaft, die die räumliche Ausdehnung und die wichtigsten geologischen Merkmale des Projektgebiets veranschaulichen.

- Übersichtliche Projektzusammenfassungen, die einen leicht verständlichen Überblick über die Explorationsergebnisse und das Entwicklungspotenzial bieten.

- Ein vollständiger Dokumentationssatz, einschließlich Bewertungsberichten, MINFILE-Dateien, technischen Berichten gemäß NI 43-101 und Unternehmenspressemitteilungen.

Qualifizierte strategische Partner und Investoren haben Zugang zum Data Room. Um Zugang zu beantragen oder weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte direkt an Nick Horsley.

Insgesamt wurden 58 Bewertungsberichte digitalisiert und zusammengestellt. Darin enthalten waren 8.375 Bodenproben, 417 Schluffproben, 45 Pan-Konzentratproben, 9 kombinierte Bachproben, 1.759 Gesteinsproben, 173 Splitterproben und 153 Schlitzproben. Davon sind 8.300 Bodenproben und 1.724 Gesteinsproben mit bestätigten Standortdaten versehen und in den Abbildungen zu den Probenstandorten dargestellt (Abbildungen 1–3).

Von den zuvor digitalisierten Proben wurden 479 Bodenproben bearbeitet, 206 erforderten keine Bearbeitung; 23 Schluffproben wurden bearbeitet, 7 erforderten keine Bearbeitung; 111 Gesteinsproben wurden bearbeitet, 17 erforderten keine Bearbeitung; und 19 Splitterproben wurden bearbeitet.

Abbildung 1. Historische Standorte der Bodenproben

Abbildung 2. Historische Standorte von Schluff-, Pan-Konzentrat- und Mischproben

Abbildung 3. Historische Standorte von Gesteins-, Splitter- und Schlitzproben

Insgesamt sind 60 Bohrlöcher, einschließlich derjenigen innerhalb unserer Grenzen und in der Umgebung, sowie 2.084 Bohrproben in dieser Datensammlung enthalten. Von den 60 Bohrlöchern waren 29 Bohrlochköpfe bereits digitalisiert und erforderten keine Bearbeitung, während die restlichen 31 neu digitalisiert wurden. Die Standorte der Bohrlochköpfe sind in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4. Standorte historischer Bohrlochköpfe

Vorrangige Ziele

Drei Liegenschaften bilden als hochprioritäre Bohrziele das Rückgrat des Hi-View-Toodoggone-Portfolios, wobei jede über eindeutige geologische Merkmale und eine klar definierte Explorationsgeschichte verfügt.

Liegenschaft Lawyers East

Acht Bewertungsberichte aus den Jahren 1973 bis 2023 wurden digitalisiert; diese umfassen etwa 2.800 Bodenproben, über 300 Gesteins- und Splitterproben sowie 8 Schluffproben. Zuvor digitalisierte Daten aus mehreren Berichten wurden überprüft und hinsichtlich geochemischer Übertragungsfehler und Standortabweichungen korrigiert. Die von Chemex Labs gelieferten Analysewerte in Oz/T wurden in mehreren Berichten in g/t umgerechnet. Die Standortgenauigkeit ist im Allgemeinen mäßig, wobei einige Berichte von GPS-Koordinaten profitieren, die eine hohe Standortgenauigkeit gewährleisten.[1]

Abbildung 5. Das Projekt Lawyers East mit aeromagnetischen Daten (Programm 2025) und Bodenproben mit Mo-Gehalten.

Borealis-Liegenschaft

9 Bewertungsberichte aus den Jahren 1973 bis 1996 wurden digitalisiert; sie umfassen über 1.300 Bodenproben, mehr als 100 Gesteins- und Splitterproben, 23 Schluffproben und 1 kombinierte Bachprobe. Die Zusammenstellung umfasst außerdem 14 historische Bohrlöcher der Granby Mining Company (1957 und 1968) sowie 8 BQ-Diamantbohrlöcher mit 215 Probenintervallen aus dem Jahr 1984. Die geochemischen Daten umfassen Untersuchungsergebnisse für Au, Ag, Cu, Pb und Zn. Die Standortgenauigkeit der früheren Berichte ist mäßig bis gering, da für die Georeferenzierung kleinmaßstäbliche regionale und handgezeichnete Karten verwendet wurden.[2]

Abbildung 6. Borealis mit aeromagnetischen Messungen (Programm 2025) und dem Ziel Cas.

Liegenschaft Golden Stranger

11 Bewertungsberichte aus den Jahren 1980 bis 2024 wurden digitalisiert; sie umfassen etwa 850 Bodenproben, über 150 Gesteins- und Schlitzproben, über 50 Flusssedimentproben sowie 29 Diamantbohrlöcher mit über 1.380 Bohrlochprobenintervallen. Zu den wichtigsten Bohrabschnitten in diesem Datensatz gehört GS017 mit 1.820 ppb Au über 1,8 m, 910 ppb Au über 1,8 m und 850 ppb Au über 2,1 m. Die Standortgenauigkeit ist im Allgemeinen mäßig bis hoch, wobei aktuelle Felddaten als GPS-Koordinaten vorliegen, die keine Georeferenzierung erfordern.[3]

Abbildung 7. Projekt Golden Stranger

Liegenschaft Black Pearl

Sechs Bewertungsberichte aus den Jahren 1983 bis 2016 wurden digitalisiert; sie umfassen etwa 67 Bodenproben, 29 Schluffproben sowie 475 Gesteins- und Splitterproben. Die Zusammenstellung enthält XRF-Analysen für 10 Gesteinsproben aus dem Bewertungsbericht Nr. 36069 (2016). Die Standortgenauigkeit reicht von mäßig bis hoch, wobei neuere Berichte von UTM-Koordinaten profitieren, obwohl die unscharfe Scanqualität in einigen Berichten zu geringfügigen Unsicherheiten bei der Transkription führt. Die Mehrheit der Proben liegt innerhalb oder in der Nähe der derzeit von Hi-View gehaltenen Claims der Zone Black Pearl.[4]

Abbildung 8. Projekt Black Pearl

Die Zusammenstellung dieses Data Rooms stellt einen bedeutenden Meilenstein für Hi-View Resources dar und spiegelt die Tiefe und Qualität der historischen Explorationsarbeiten wider, die im gesamten Toodoggone-Distrikt durchgeführt wurden. Mit über 10.000 digitalisierten Proben, 60 georeferenzierten Bohrlöchern und 58 Bewertungsberichten, die über mehrere Projektgebiete hinweg zusammengestellt wurden, ist das Unternehmen der Ansicht, dass dieser Datensatz eine überzeugende Grundlage für die Weiterentwicklung seines Portfolios in Richtung der nächsten Explorationsphase bietet. Hi-View ist weiterhin bestrebt, das volle Potenzial seiner Toodoggone-Assets auszuschöpfen, und begrüßt den Dialog mit qualifizierten Partnern und Investoren, die seine Vision für den Distrikt teilen.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Marilyne Lacasse, P.Geo., Beraterin des Unternehmens und qualifizierte Sachverständige gemäß der Definition in National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis – alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Projekten, die Gegenstand von Optionsvereinbarungen sind, gehören Saunders, die Northern Claims, Nub und Harmon Peak. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

„R. Nick Horsley“

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley – CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 377-8994

Website: www. hiviewresources.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte „erwartet“, „plant“, „sieht voraus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das Incentive-Programm und die erwartete Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

WIR BERUFEN UNS AUF DIE SAFE-HARBOUR-BESTIMMUNGEN

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[1] Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation der Provinz British Columbia, Bewertungsberichte Nr. 4570 (1973), Nr. 11525 (1983), Nr. 12979 (1984), Nr. 16368 (1987), Nr. 16369 (1987), Nr. 16370 (1987), Nr. 18026 (1988) und Nr. 41823 (2023). Verfügbar über die BC MINFILE-Datenbank für Bewertungsberichte.

[2] Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation von British Columbia, Bewertungsberichte Nr. 4200 (1973), Nr. 9000 (1980), Nr. 13022 (1984), Nr. 13025 (1984), Nr. 16371 (1987), Nr. 17452 (1988), Nr. 18241 (1988), Nr. 22721 (1992) und Nr. 25003 (1996). Verfügbar über die BC MINFILE-Datenbank für Bewertungsberichte.

[3] Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation von British Columbia, Bewertungsberichte Nr. 9392 (1980), Nr. 11793 (1983), Nr. 13930 (1985), Nr. 15165 (1986), Nr. 15633 (1987), Nr. 17000 (1988), Nr. 17288 (1987), Nr. 17456 (1988), Nr. 18334 (1989), Nr. 40049 (2022) und Nr. 42200 (2024). Verfügbar über die BC MINFILE-Datenbank für Bewertungsberichte.

[4] Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation von British Columbia, Bewertungsberichte Nr. 11791 (1983), Nr. 15474 (1987), Nr. 27635 (2005), Nr. 28036 (2005), Nr. 29309 (2007) und Nr. 36069 (2016). Verfügbar über die BC MINFILE-Datenbank für Bewertungsberichte.

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Die Hi-View Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,162EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.