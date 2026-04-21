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    BrightCharger und Endrich unterzeichnen Lizenzvereinbarung zur Erweiterung der BrightZero-Ladesteuerung auf neue Komponenten und Produkte

    HELSINKI, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- BrightCharger Oy und Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH haben eine Lizenzvereinbarung unterzeichnet, um die Erweiterung der BrightZero Charging Control auf neue Komponenten und Produkte zu unterstützen. Die Vereinbarung wurde am 8. April 2026 unterzeichnet.

    Antonio Rodas, CTO of Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH (left), and Jani Rytkönen, CEO of BrightCharger Oy (right), at Embedded World 2026.

     

    BrightCharger ist ein finnisches Technologieunternehmen, das patentgeschützte Ladesteuerungstechnologien entwickelt, darunter die patentierte BrightZero-Source-Side-Charging-Control-Lösung. BrightZero ist darauf ausgelegt, die Stromzufuhr zu unterbrechen und das Ladegerät automatisch in den

    Tiefschlafmodus zu versetzen, sobald der Ladevorgang effektiv abgeschlossen ist. Ziel ist es, unnötiges Nachladen zu reduzieren, das Risiko von Überhitzung zu senken, die Batteriepflege zu unterstützen und standby-artigen Energieverbrauch nach Abschluss des Ladevorgangs zu verringern.

    Der erste anstehende Schritt der Zusammenarbeit ist eine BrightZero-enabled-Version von Holteks HT45F9160 Power Delivery Flash MCU. Dies eröffnet einen praktikablen neuen PD-Chip-Pfad für Ladegerätehersteller. Zusammen mit einer OEM Integration Guideline und einem ersten Referenz-Ladegerät, das derzeit entwickelt wird, wird dies OEMs dabei helfen, diese source-side Auto-Cut-Off-Funktion in Ladegerätedesigns zu integrieren und einen schnelleren Markteintritt zu unterstützen. Gleichzeitig schafft es die Grundlage für eine breitere Skalierung der BrightZero-Funktion über neue Halbleiter- und Produktkategorien hinweg, etwa bei Ladegeräten und Powerbanks.

    "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für BrightCharger. Wir haben mit langfristiger Entschlossenheit daran gearbeitet, BrightZero in neue USB-C-PD-Ladegerätekategorien zu bringen, und Endrich gibt uns einen starken Kanal, um diese Arbeit in das Komponenten- und OEM-Ökosystem zu überführen. Die kommende BrightZero-enabled HT45F9160 PD Flash MCU ist ein konkreter erster Schritt. Indem sie unnötiges Überladen und Batteriestress nach dem Laden reduziert, kann sie den Common-Charger-Pfad nachhaltiger machen und eine längere Batterielebensdauer im Sinne der relevanten EU-Regulierungen unterstützen. Von dort aus sehen wir starkes Potenzial, auf neue Chipvarianten, Ladegeräte und später auch auf weitere Produktkategorien zu expandieren," sagt Jani Rytkönen, CEO und Mitgründer von BrightCharger Oy.

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    PR Newswire (dt.)
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