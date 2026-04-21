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    Karlsberg Brau GmbH steigert Marktanteile 2025 – Anleihe 6,00 % bis 05/29

    Trotz leicht rückläufigem Umsatz behaupten Karlsberg und MiXery ihre Stärke im Markt: Besonders alkoholfreie Sorten treiben Wachstum und eröffnen Chancen für 2026.

    Karlsberg Brau GmbH steigert Marktanteile 2025 – Anleihe 6,00 % bis 05/29
    Foto: adobe.stock.com
    • Karlsberg und MiXery konnten im Geschäftsjahr 2025 ihre Marktanteile sowohl absatz- als auch umsatzseitig weiter ausbauen.
    • Der Bruttoumsatz der Karlsberg Brauerei GmbH lag 2025 bei 149,8 Mio. EUR, was einen leichten Rückgang von ca. 3 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Das alkoholfreie Segment, insbesondere Karlsberg Grapefruit Alkoholfrei, verzeichnete erneut starkes Wachstum, mit einem Umsatzanteil von 11,1 %.
    • Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (adjusted EBITDA) lag 2025 bei 16,0 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahr, ebenso das EBIT mit 6,6 Mio. EUR.
    • Die Auslandsgeschäfte verzeichneten einen deutlichen Umsatzverlust, während das inländische Markengeschäft stabil blieb.
    • Für 2026 wird eine stabile Umsatzentwicklung mit leicht verbesserter Profitabilität erwartet, wobei Kosteneinsparungen durch Prozessoptimierungen geplant sind.

    Der Kurs von Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 106,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.


    Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29

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    ISIN:NO0013168005WKN:A3825C
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