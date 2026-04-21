Trump will einen Deal mit dem Iran: aber das Regime im Iran wird seine Bedingungen nicht akzeptieren, der Konflikt wird wieder eskalieren! Die Indizien dafür sind inzwischen sehr eindeutig - weshalb selbst ein Treffen in Islamabad (wenn es denn zustande kommt) daran nichts ändern wird. Wird Trump dennoch bereit sein, entgegen eigener Aussage den Waffenstillstand zu verlängern? Viel spricht dafür, dass Trump wieder versucht, das Problem mit Gewalt zu lösen - und das haben die Aktienmärkte überhaupt nicht eingepreist. Denn die Aktienmärkte blicken optimistisch bereits hinter den Iran-Krieg, der aber vielleicht erst jetzt richtig anfängt, weil der US-Präsident Bodentruppen einsetzt..

Hinweis aus Video:

InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools:

https://www.investing-referral.com/fugi/

(Werbung)

Das Video "Iran: Sorglose Aktienmärkte bevor Trump in Eskalations-Falle tappt! " sehen Sie hier..